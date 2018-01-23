به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انتشار پیامی، درگذشت مرحوم محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان را تسلیت گفت. متن این پیام به این شرح است:
«درگذشت مرحوم محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، موجب تأسف اینجانب و همکارانم شد. مرحوم سلیمانی، صاحب قلم و اندیشه و از مدیران فرهنگی خدوم نظام اسلامی بودند که آثار فاخر و ماندگاری را در حوزه ادبیات و علم و فرهنگ به یادگار گذاشتند. این نویسنده پرتوان و مدیر کاردان، در معرفی و نشر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در گستره جهانی کوشید و در نهایت، در حال سپری کردن ایام مأموریت خویش در کشور صربستان، جان به جان آفرین تسلیم نمود. اینجانب این ضایعه را به خانواده داغدار و شاگردان و همراهان ایشان و به ویژه همکارانم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگانش صبر و اجر جزیل مسألت مینمایم».
همچنین محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت ناگهانی محسن سلیمانی، نویسنده و مترجم را تسلیت گفت. متن پیام معاون امورفرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:
«خبر تلخ درگذشت ناگهانی مرحوم محسن سلیمانی؛ نویسنده و مترجم پرتلاش کشورمان موجب دریغ و افسوس شد. سالها حضور آن مرحوم در حوزه ادبیات داستانی و نقد ادبی با توفیقات و ثمراتی همراه بود که آموزش نسلهای تازه و علاقهمندان به ادبیات و معرفی آثار متعدد از ادبیات داستانی جهان به ایرانیان از آن جمله است. آثار متعدد ایشان در حوزه آموزش ادبیات همواره از جمله منابع و کتابهای مرجع این حوزه بوده است. همچنین تلاشهای مرحوم محسن سلیمانی در موضوع دیپلماسی فرهنگی در سالهای اخیر مسیری برای معرفی ادبیات کشورمان باز کرد. اینجانب ضمن عرض تسلیتِ این ضایعه به خانواده محترم سلیمانی، بازماندگان و اصحاب فرهنگ به ویژه اهالی ادبیات، از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت میکنم».
بر اساس همین گزارش، مجید غلامی جلیسه، مدیر عامل خانه کتاب در پیامی، درگذشت محسن سلیمانی، نویسنده و داور جایزه کتاب سال را تسلیت گفت. در متن پیام تسلیت مجید غلامی جلیسه آمده است:
«خبر درگذشت محسن سلیمانی نویسنده و مترجم گرانقدر و فعال مطبوعاتی ضایعه ای دردناک برای جامعه فرهنگی و ادبی است که موجب تأثر و تأسف گردید. مرحوم محسن سلیمانی سالها در زمینه نویسندگی و مترجمی با چیره دستی آثار ارزشمند و جذابی را برای فرهنگ دوستان به رشته تحریر در آورد و در عرصه دیپلماسی فرهنگی و معرفی فرهنگ غنی ایران و اسلام فعالیتهای شایستهای داشت. گرچه ایشان از میان ما رفتند، اما آثار پرمایه ایشان همیشه در ذهن ما هست و تا ابد در میان ما به یادگار خواهد ماند. اینجانب درگذشت نویسنده متعهد مرحوم محسن سلیمانی که آثار ارزشمندش همواره به یادماندنی خواهد بود را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی کشور تسلیت گفته و برای آن عزیز از دست رفته آرزوی مغفرت و علو درجات و برای خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم».
همچنین بنیاد شعر و ادبیات داستانی با صدور پیامی، درگذشت محسن سلیمانی، نویسنده و مترجم توانای کشورمان را تسلیت گفت. متن این پیام هم به شرح زیر است:
«ضایعه درگذشت جناب آقای محسن سلیمانی، جامعه ادبیات کشور را در بهت و غم فرو برد. داستاننویسان ایرانی یاد و خاطره او را که با تالیف و ترجمه حدود ۱۰۰ اثر در زمینه داستان و آموزش داستاننویسی، حق مسلم معلمی بر داستاننویسان کشور دارد، از یاد نخواهند برد. نیز، خدمت او در کسوت رایزن فرهنگی در کشورهای مختلف که موجب نشر فرهنگ و ادبیات ایران شد. بنیاد شعر و ادبیات داستانی با گرامیداشت یاد محسن سلیمانی که سابقه داوری در هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد را هم در کارنامه درخشان خود دارد، این ضایعه را به خانواده زندهیاد محسن سلیمانی و همچنین جامعه فرهنگی و ادبی کشور تسلیت میگوید و برای آن مرحوم، غفران الهی میطلبد».
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