صندلی واقعیت مجازی هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، Yaw VR نام یک شبیه سازی حرکتی واقعیت مجازی است که در قالب یک صندلی راحتی قابل استفاده است.

این صندلی توسط یک شرکت مجارستانی به نام Intellisense تولید شده و کاربران برای استفاده روی سطح کروی آن می نشینند و پاهایشان را به جای پای درنظر گرفته شده می چسبانند.

صندلی یادشده با استفاده از یک موتور برقی کوچک قادر به حرکات ۳۶۰ درجه افقی و حرکات ۵۰ درجه عمودی است و این حرکات با تصاویر در حال پخش از طریق هدست های واقعیت مجازی سازگاری کامل دارد.

خرید این صندلی ها با پرداخت ۱۱۹۰ دلار ممکن است. تحویل Yaw VR به خریداران در ماه آگوست انجام می شود و این محصول با ۸۰ درصد از برنامه های شبیه ساز و هدست های واقعیت مجازی سازگاری دارد. تولید نرم افزارهای واقعیت مجازی متن باز سازگار با این محصول نیز ممکن است. لذا علاقمندان می توانند بازی های جذابی برای استفاده از این صندلی تولید کنند.

حداکثر وزن قابل تحمل توسط این صندلی ۱۵ کیلویی ۱۵۰ کیلوگرم است. صندلی یادشده در هر ثانیه می تواند ۱۲۰ درجه بچرخد.