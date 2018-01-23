حاشیه نشینی حاصل ضعف مدیریت ما در زمینه اشتغال زایی درروستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی افشانی صبح سه شنبه در هفتمین جلسه شورای اداری استان تهران طی سخنانی با اشاره به تودیع و معارفه معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران گفت: فرصت خدمت و مدیریت گذرا است و تنها خدمات و نام نیک است، که باقی می ماند و آن چه مردم قضاوت می کنند درست است و به قضاوت مردم گوش دهیم.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: مردم هر روز ما را نظارت کرده و نسبت به ما قضاوت می کنند، مردم ادب گفتاری و نحوه صحبت مدیران و نیز کار عام المنفعه را به خاطر خواهند داشت.

باید از نخبگان جامعه برای پیشبرد امور بهره بگیریم

وی گفت: بایستی بدانیم که همه مدیران یک وظیفه دارند و آن عمل به عدالت است، هیچ چیز بالاتر از عدالت نیست و هیچ عدالتی بالاتر از قرار گرفتن هرچیز در سر جای خودش نیست، اگر افراد شایسته بر مسند امور قرار بگیرند قطعا وضعیت جامعه دگرگون خواهد شد و در غیر این صورت پیشرفتی حاصل نمی شود.

افشانی با بیان این که باید از نخبگان جامعه برای پیشبرد امور بهره بگیریم، افزود: باید از نخبگان دانشگاه های برتر کشور بیش از پیش استفاده کنیم.

وی با اشاره به معاونت عمرانی استانداری گفت: معاونت عمرانی سبب بالا بردن یک استانداری و یا پایین آمدن آن می شود، باید معاون عمرانی بر چگونگی عملکرد شهرداری ها، اداره کل راه و شهرسازی و ادارات مرتبط اشراف داشته باشد.

حاشیه نشینی حاصل ضعف مدیریت مادر زمینه اشتغال زایی در روستاها است

معاون وزیر کشور حاشیه نشینی را حاصل ضعف مدیریت دانست و گفت: ما در روستاها و شهرهای کوچک امکانات رفاهی بردیم اما به شغل آن ها فکر نکردیم، برای جلوگیری از حاشیه نشینی باید به سند توسعه روستایی فکر کنیم.

وی با بیان این که ابزار قانون، هم ابزار خدمت است و هم ابزار قدرت، افزود: دولت و رهبر معظم انقلاب دغدغه حاشیه نشینی و بافت فرسوده را دارند.

شهرداری تهران بدون همراهی استاندار توان انجام اقدام عمده ای ندارد

افشانی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: شهرداری تهران فکر نکند بدون همراهی استاندار می تواند کار عمده ای انجام دهد.

معاون وزیر کشور ضمن تاکید بر کنترل ساختمان و نظارت در حوزه عمرانی اظهار داشت: باید برای تک تک ساختمان ها شناسنامه فنی صادر کنیم، که اگر این طور بوده و ساختمان هوشمند باشد، حوادثی مانند پلاسکو رخ نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، در هفتمین جلسه شورای اداری استان تهران احمد تواهن به عنوان معاون امور عمرانی استانداری تهران معرفی و از زحمات حسن کریمی، معاون سابق امور عمرانی این استانداری تجلیل شد.