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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

معاون فرماندار زرند:

۸۸ درصد نیروی کار کارخانجات زرند بومی هستند

۸۸ درصد نیروی کار کارخانجات زرند بومی هستند

زرند - معاون فرماندار زرند با ابراز اینکه ۸۸ درصد افراد جذبی کارخانجات زرند بومی هستند، گفت: اولویت جذبی های سال آینده نیز با افراد بومی شهرستان زرند است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان زرند با بیان اینکه به آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی نزدیک می شویم، اظهار کرد: امروز به برکت این انقلاب ما به هیچ کشوری وابسته نمی باشیم.

وی با اشاره به اینکه ایران امروزه در سرانه علمی منطقه حرف اول را می زند، افزود: به برکت نیروهای نظامی ایران امن ترین نقطه جهان است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان زرند با عنوان اینکه هزار و ۴۵۶ نفر در سامانه رصد می توانند در زرند ثبت نام کنند، ابرازداشت: از این تعداد تاکنون ۹۷۱ نفر ثبت نام کرده اند.

وی عنوان کرد: سامانه کارا سامانه ای برای اشتغال روستایی و عشایر و فراگیر است.

صادق زاده با ابراز اینکه ۸۸ درصد افراد جذبی کارخانجات زرند بومی هستند، تصریح داشت: اولویت جذبی های سال آینده نیز با افراد بومی شهرستان زرند است.

کد مطلب 4207926

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