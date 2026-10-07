به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری امروز چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری لرستان، اظهار داشت: علاوه بر پشتیبانی در جریان جنگ، حضور استاندار، فرمانداران و مدیران استان در خیابان و در کنار مردم، جلوه دیگری از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن بود.

توطئه‌های دشمن در لرستان به نتیجه نرسید

وی ادامه داد: در جریان کودتای دی‌ماه نیز با تدبیر استاندار، مدیران و فرمانداران و با توجه به نگاه دشمن به استان‌های زاگرسی، نقشه دشمن در جنگ‌ها و کودتا به نتیجه نرسید.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ انسجام و همراهی مردم افزود: حضور مسئولان در کنار مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح، بخشی از اقدامات مؤثر برای مقابله با برنامه‌های دشمن در استان بود.

تأکید بر تداوم حضور مردم در تجمعات

باقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه و رزمایش «جانفدا» اظهار داشت: حضور مردم در این تجمعات از بسیاری از حوادثی که دشمن به دنبال ایجاد آن بود، جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: اکنون نیز باید توجه ویژه‌ای به تجمعات داشته باشیم تا دشمن به اهداف خود نرسد و پیروزی قطعی در جنگ با همراهی مردم رقم بخورد.

مرحله دوم رزمایش «جانفدا» در لرستان برگزار می‌شود

فرمانده سپاه لرستان گفت: مردم ایران اسلامی اقتدار خود را در صحنه و در رزمایش بزرگ «جانفدا» به نمایش گذاشتند و اکنون نیز مرحله دوم این رزمایش ابلاغ شده است که با حضور یکی از سران کشور در لرستان برگزار خواهد شد.

باقری افزود: در این زمینه نیز همراهی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی و اداری می‌تواند صحنه‌هایی زیباتر و متفاوت‌تر از سال گذشته را رقم بزند.