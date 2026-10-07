به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدی‌پور روز چهارشنبه در آیین رونمایی از مستند «پایکوبه» با موضوع ازدواج و جوانی جمعیت در زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور در حوزه ازدواج اظهار کرد: مستند «پایکوبه» تلاش می‌کند بخشی از آیین‌ها، رسوم و سنت‌های اصیل ازدواج ایرانی را در قالب روایت مستند به مخاطبان معرفی کند و تصویری واقعی از فرهنگ ازدواج در مناطق مختلف کشور ارائه دهد.

وی افزود: تولید این مستند با حمایت معاونت امور جوانان و دفتر توسعه و برنامه‌ریزی اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان و با محوریت اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان انجام شده و در آن تلاش شده است سنت‌های ازدواج از زاویه‌ای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: تصویربرداری «پایکوبه» در چهار استان فارس، بوشهر، خراسان جنوبی و زنجان انجام شده است و عوامل تولید تلاش کرده‌اند آیین‌های محلی مرتبط با ازدواج را در بستر واقعی زندگی مردم و بدون فاصله گرفتن از فضای فرهنگی هر منطقه به تصویر بکشند.

محمدی‌پور با اشاره به انتخاب شهرستان طارم به عنوان محل تصویربرداری بخش مربوط به استان زنجان گفت: روستای بلیلر در بخش چورزق شهرستان طارم میزبان عوامل تولید این مستند بود و مجموعه‌های فرهنگی، اجرایی و مسئولان شهرستان نیز در مراحل مختلف تولید همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه طارم از ظرفیت‌های قابل توجه فرهنگی و اجتماعی برخوردار است، خاطرنشان کرد: معرفی این ظرفیت‌ها در قالب آثار فرهنگی و رسانه‌ای می‌تواند ضمن شناساندن آداب و رسوم بومی استان زنجان در سطح ملی، به حفظ و انتقال سنت‌های ارزشمند به نسل‌های آینده نیز کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: «پایکوبه» به نویسندگی و کارگردانی یونس صفری و به سفارش معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت شبکه نسیم تولید شده است.

وی یکی از رویکردهای مهم این اثر را توجه به سنت‌های حمایتگر ازدواج عنوان کرد و افزود: فرهنگ‌سازی در حوزه ازدواج نباید صرفاً به توصیه‌های کلی محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ سنت‌هایی که در گذشته به شکل‌گیری و پایداری زندگی مشترک کمک می‌کردند، می‌توانند در شرایط امروز نیز با بازتعریف و تقویت مورد استفاده قرار گیرند.

محمدی‌پور ادامه داد: بازنمایی این سنت‌ها می‌تواند به اصلاح برخی برداشت‌های نادرست درباره ازدواج کمک کند و نشان دهد تشکیل خانواده الزاماً با تشریفات گسترده و هزینه‌های سنگین همراه نیست، بلکه فرهنگ همدلی، همراهی خانواده‌ها و حمایت اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل ازدواج جوانان داشته باشد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای معرفی الگوهای بومی و واقعی ازدواج می‌تواند زمینه گفت‌وگوی اجتماعی درباره ازدواج جوانان را تقویت کرده و نگاه مثبت و در عین حال واقع‌بینانه‌تری نسبت به تشکیل خانواده ایجاد کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با قدردانی از معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و عوامل تولید «پایکوبه» گفت: استان زنجان تلاش دارد با حضور مؤثر در برنامه‌های ملی حوزه جوانان، ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و بومی خود را معرفی کند و از این ظرفیت‌ها برای تقویت برنامه‌های مرتبط با ازدواج و تحکیم بنیان خانواده بهره بگیرد.