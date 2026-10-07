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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

هلاکت تروریست مهاجم در پی واکنش مقتدرانه پلیس گلشن

هلاکت تروریست مهاجم در پی واکنش مقتدرانه پلیس گلشن

گلشن- تروریست‌های مزدور بعد از حمله به گشت انتظامی در شهرستان گلشن و متحمل شدن تلفات و شکست عملیات، از صحنه درگیری گریختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی وقوع انفجار در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن، متعاقباً تیراندازی‌هایی از سوی افراد مسلح صورت گرفت که با واکنش شدید و مقتدرانه نیروهای انتظامی همراه شد.

در پی آمادگی و واکنش سریع نیروهای جان‌برکف پلیس، یک نفر از تروریست‌های مهاجم به هلاکت رسید و تعدادی دیگر از عوامل مسلح نیز مجروح شدند. منطقه تحت رصد و پایش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارد و اقدامات برای شناسایی و برخورد با سایر عوامل این اقدام تروریستی ادامه دارد.

کد مطلب 6971344

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