هلاکت تروریست مهاجم در پی واکنش مقتدرانه پلیس گلشن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی وقوع انفجار در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن، متعاقباً تیراندازی‌هایی از سوی افراد مسلح صورت گرفت که با واکنش شدید و مقتدرانه نیروهای انتظامی همراه شد.



در پی آمادگی و واکنش سریع نیروهای جان‌برکف پلیس، یک نفر از تروریست‌های مهاجم به هلاکت رسید و تعدادی دیگر از عوامل مسلح نیز مجروح شدند. منطقه تحت رصد و پایش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارد و اقدامات برای شناسایی و برخورد با سایر عوامل این اقدام تروریستی ادامه دارد.