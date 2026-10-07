عملیات ساخت دیواره سد «معشوره» در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری لرستان، اظهار داشت: به موازات پشتیبانی از رزمندگان و نیروهای مسلح در یک سال گذشته، پروژه‌های عمرانی استان تعطیل نشدند و طرح‌هایی مانند سد معشوره با جدیت دنبال شدند.

سد معشوره از مطالعات و خاک‌برداری عبور کرد

وی ادامه داد: امروز ادبیات مربوط به برنامه توسعه و پروژه‌های پیشران و عمرانی تغییر کرده و پروژه‌هایی مانند سدها و کمربندی‌ها از مرحله «انجام بشود» عبور کرده و به مرحله «در حال اجراست» رسیده‌اند.

استاندار لرستان افزود: سد معشوره دیگر یک پروژه تعطیل نیست و از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، ۲.۱ همت اعتبار به این پروژه تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

نماینده عالی دولت در لرستان تصریح کرد: این سد دیگر در مرحله اجرای پی و کف نیست، بلکه عملیات ساخت دیواره سد در حال انجام است و روند پیشرفت پروژه به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

انتخاب مشاور شبکه آبرسانی و آبیاری

شاهرخی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تکمیل طرح معشوره اظهار داشت: علاوه بر عملیات اجرایی سد، مشاور اجرای شبکه‌های آبرسانی و آبیاری نیز انتخاب شده و کار در این بخش در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: سد معشوره که طی سال‌های گذشته تنها حدود یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، امروز بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و عملیات اجرایی آن از مرحله مطالعات و خاک‌برداری عبور کرده است.

استاندار لرستان گفت: این روند نشان می‌دهد پروژه‌های عمرانی استان تعطیل نشده‌اند و طرح‌های پیشران با جدیت در حال اجرا و پیگیری هستند.

سدهای مخمل‌کوه و آبسرده نیز در مسیر اجرا

شاهرخی در ادامه با اشاره به دیگر طرح‌های مهم سدسازی استان اظهار داشت: در کنار سد معشوره، سدهای مخمل‌کوه و آبسرده نیز از سرعت ویژه‌ای در روند اجرا برخوردار هستند.

وی یادآور شد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، سد آبسرده تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و سد مخمل‌کوه نیز با تخصیص ۱.۷ همت اعتبار، تا سال آینده یا سال پس از آن به بهره‌برداری می‌رسد.