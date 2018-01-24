فضای کارآفرینی و اشتغالزایی در گیلان مطلوب و رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری درجلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال که غروب چهارشنبه با حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به آمار میزان اشتغال در سطح استان از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا ظرف مدت ۱۰ روز برش شهرستانی میزان اشتغال را تهیه و ارائه کند.

وی در ادامه به فضای مطلوب و رو به رشد کارآفرینی و اشتغال زایی در سطح استان گیلان، افزود: کلیه مسئولان با همکاری و تعامل مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود و رفع مشکلات تلاش می کنند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به لزوم بهره گیری از تسهیلات اختصاص یافته به استان در راستای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مردم، گفت: باید زمینه ای فراهم شود که این تسهیلات سبب ایجاد شغل و و در راستای تأکیدات مسئولان برای حل این مشکل هزینه شود.

وی به تخصیص تسهیلات اشتغال روستایی طی چند روز گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از ماه ها قبل تلاش شده تا ضوابط، فرصت ها و راهکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی فراهم شده تا پرداخت این تسهیلات به ایجاد اشتغال واقعی منتهی شود.

سالاری بررسی و آشنایی با مشکلات شرکت ها، بازدید از طرح های اشتغالزایی را هدف سفر وزیر تعاون به استان گیلان عنوان و تصریح کرد: برگزاری آیین آغاز پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور در استان گیلان یکی دیگر از برنامه های وزیر تعاون است.

به گفته این مسئول انتظار می رود که با توجه به اینکه گیلان نخستین استان کشور در اجرای این طرح است از سهم بیشتری نیز برخوردار شود.

استاندار گیلان با اشاره به تسهیلات رونق تولید و سهم استان از این موضوع، افزود: تاکنون هزار و ۷۵ میلیارد تومان سهم استان گیلان از تسهیلات رونق تولید بوده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۵۰۶ میلیارد تومان پرداخت شده است، افزود: با برگزاری جلسات رفع موانع تولید مشکلات ۳۲۰ واحد تولیدی بررسی شده است.

سالاری با اشاره به سهم ۵۸۷ میلیادر تومانی استان گیلان در طرح تکاپو و سهم ۳۰۰ میلیارد تومانی درحوزه تسهیلات اشتغال روستایی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل گیلان در تلاش هستیم تا از مجموعه تسهیلات مذکور برای رونق اشتغال روستایی در سطح استان استفاده کنیم.

وی به حوزه گردشگری به عنوان اولویت استان گیلان در زمینه ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: ساخت پنج واحد بوم گردی در سطح روستاهای استان در نظر گرفته شده که می تواند سبب رونق اشتغال روستایی شود.