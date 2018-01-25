باید دست فرصت طلبان و سودجویان را از منابع شهرداری کوتاه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرازی به همراه معاونین، مشاورین و مدیران سازمان بازرسی با حضور در سازمان پسماند بصورت مستقیم در جریان برنامه ها و اقدامات این سازمان قرار گرفت و ضمن استماع گزارش عبدلی مدیر عامل سازمان پسماند، خواسته ها و دغدغه های سازمان بازرسی را بیان کرد.

رئیس سازمان بازرسی مجموعه بزرگ سازمان پسماند را یکی از مهمترین سازمانهای شهرداری تهران دانست و تأکید کرد: اقدامات این سازمان بعلت اینکه در شهر ملموس بوده و مردم بطور مستقیم بر عملکرد آن نظارت دارند برای مدیریت شهری حائز اهمیت بوده و نظارت و بازرسی در این خصوص امری خطیر قلمداد شده زیرا همه ما در معرض نظارت و قضاوت مردم هستیم.

وی در همین رابطه افزود: آحاد مردم نباید از سو مدیریت ها متضرر شوند بلکه حقوق و منافع آنان حفظ و خدمات به نحو احسن و با کیفیت بالا در شهر ارائه شود.

شیرازی موارد مد نظر سازمان بازرسی را در تهیه گزارش کامل از سازمان پسماند اینگونه برشمرد: فرآیندهای برگزاری مزایده ها، مناقصات و قراردادها، نحوه پرداخت های مالی به پیمانکاران، عملکرد و حسن انجام امور پیمانکاران، پروژه های تحت قرارداد سازمان پسماند مانند پروژه تولید برق آراد کوه، پروژه "هاضم" و .... موضوعات مربوط به آلایندگی، نحوه ایجاد و حمل و نقل زباله های بیمارستانی و زباله های تر و خشک ، ماشین آلات و موارد زیست محیطی از مهمترین موضوعات قابل بررسی تیم مستقر در سازمان پسماند خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی غفلت مدیران در این برهه حساس را خطرآفرین دانست و ابراز داشت: مدیریت شیشه ای و سیستمی شدن فرآیندها احتمال وقوع فساد و تخلف و خطر را در شهرداری کاهش میدهد و البته چشمان بیدار مردم کمک حال سازمان بازرسی در احصاء انحرافات و مشکلات مدیریت شهری بوده و هست.

بر پایه این گزارش، با دستور رئیس سازمان بازرسی، معاونت خدمات شهری سازمان بازرسی به همراه مشاورین و کارشناسان سازمان بازرسی جهت تهیه گزارش کاملی از حوزه عملکردی سازمان پسماند در این سازمان مستقر شدند.