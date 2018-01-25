مردم در دولتی اعتراض کردند که با حمایت اصلاحات روی کار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی صبح امروز در هفتمین کنگره جمعیت ایثارگران با اشاره به شعار «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه» که توسط عده ای از معترضان از ماه ها پیش جلوی مجلس سر داده می شد اظهار کرد: مهم ترین مفهوم این شعار اعتراض به فساد است و عمده کسانی که این موسسات را تاسیس کردند و شرکت های بزرگ دارند، مسئولان هستند و تمام شرکت های بزرگ کشور متعلق به اجزای حکومت است که با رانت به ثروت های بزرگ رسیده اند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما قرار بود انقلاب مستضعفان باشد افزود: به تدریج این مسیر انحراف یافته و طبقه ای از اشراف، انقلاب مستضعفان را برای خود مصادره کرده اند و از بالا به مستضعفان نگاه می کنند و فوق اش، یارانه شان را مقداری بیشتر می کنند.

دهقان با بیان اینکه مسئولان حتی درد مردم را هم نمی شنوند و روحیات مردمی ندارند گفت: مردم در همه جا اعتراضات شان را به گوش مسئولان می رسانند اما کسی نمی آید حتی دردشان را بشنود و برخی جاها، خشن هم برخورد می کنند.

وی با بیان اینکه برخی گفتند راه حل اصلی همان اصلاحات است اظهار کرد: اگر منظور همان اصلاحاتی است که چند سالی است حاکم شده، مردم اتفاقا به همان اصلاحات معترض بودند و مردم در دولتی اعتراض کردند که با حمایت «خاتمی» و اصلاحات روی کار آمده است.

دهقان با بیان اینکه عده ای دنبال این هستند که بگویند مردم دنبال تغییر سبک زندگی هستند گفت: اگر کسی بخواهد واقعیت را انکار نکند، چه آن هایی که قبل از تبدیل اعتراضات مدنی به آشوب ها به خیابان آمدند و چه آن هایی که به طرفداری از مقام معظم رهبری به خیابان آمدند، خواست شان مبارزه با فساد و شکاف طبقاتی و تدبیر مسئولین برای مبارزه با گرانی است.

نماینده مجلس با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات فساد است گفت: تحمل مردم در ابتدای انقلاب علی رغم کمبود رفاه بیشتر بود چون مسئولین را مثل خود می دیدند اما الان شرایط عوض شده و عده ای از طبقه اشراف، با قدرت رسانه ای و قدرت بیان و پشتیبانی خارجی حاکم شده اند و وعده هایی داده اند که سراب از آب در آمده است.

وی با اشاره به اینکه مردم بسیاری از نهادهای کشور را قبول ندارند چون صداقت و پاکی از آن ها ندیده اند گفت: شکاف طبقاتی اصل اعتراض مردم است.

دهقان اظهار کرد: طولانی ترین پروسه قانونگزاری مربوط به قانون «از کجا آورده ای» است. اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی، مسکوت مانده و ساختار نظام غیر از رهبری، قصد اجرایی کردن این قانون را ندارد و مسئولین در برابر این دو اصل مقاومت می کنند؛ این اتفاقات یا نتیجه مماشات در برابر فساد و یا عاملیت در آن است.

وی ادامه داد: همه مردم تاکید دارند که اموال مسئولین باید اعلام شود اما این دو اصل، تاکنون بعد انقلاب برای هیچ کسی اجرایی نشده و عدم اجرای این دو اصول، مسبب فساد شده است.

نماینده مجلس با بیان اینکه باید هیاتی، اموال تمام مسئولین را بررسی کند گفت: این ها باید بخشی از اموال شان را به کسانی بدهند که شب ها در خیابان ها می خوابند و برای شان گرمخانه درست شود.