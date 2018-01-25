به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی پرسپولیس در واکنش به ادعای برخی تیم ها نظیر تراکتورسازی تبریز برای برگرداندن نتایج این تیم در فصل گذشته به واسط بازی کردن مهدی طارمی گفت: برخی تیم ها نه در بازی رفت و نه در بازی برگشت نتوانستند ما را ببرند و حالا کار را به بیرون کشاندند.

پندار خمارلو تصریح کرد: آقایان بازیکنی که نباید بازی می کرد را بازی دادند و محرومیت را رعایت نکردند اما حالا ما که مهدی طارمی را طبق محرومیتش بازی ندادیم، می گویند سه بر صفر به ضرر پرسپولیس اعلام کنید. دوستان می خواهند سرتیتر اخبار شوند.

خمارلو افزود: حکم فیفا کاملا واضح و مشخص است. حکمش ۵۰ صفحه ای است. فیفا با تمام ابعادی که مشخص است رای را داد و این خیلی واضح و مشخص است.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: متاسفانه به پیج الکترونیکی فیفا رفته اند و خواستار محرومیت باشگاه پرسپولیس شده اند. صحبت های طارمی را ترجمه کرده اند تا بخواهند ما را محروم کنند. همین موضوع هم در رفتن وکیل سوئیسی تاثیرگذار بود.

* رضا خسروی