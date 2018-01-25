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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

واکنش تند به اتفاقات اخیر؛

صحبت‌های طارمی را برای فیفا ترجمه کردند تا پرسپولیس رامحروم کنند!

صحبت‌های طارمی را برای فیفا ترجمه کردند تا پرسپولیس رامحروم کنند!

باشگاه پرسپولیس در واکنش به درخواست چند تیم برای برگرداندن نتایج این تیم در فصل گذشته تاکید کرد فیفا حکمش را دقیق داده و بقیه موارد حاشیه سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی پرسپولیس در واکنش به ادعای برخی تیم ها نظیر تراکتورسازی تبریز برای برگرداندن نتایج این تیم در فصل گذشته به واسط بازی کردن مهدی طارمی گفت: برخی تیم ها نه در بازی رفت و نه در بازی برگشت نتوانستند ما را ببرند و حالا کار را به بیرون کشاندند.

پندار خمارلو تصریح کرد: آقایان بازیکنی که نباید بازی می کرد را بازی دادند و محرومیت را رعایت نکردند اما حالا ما که مهدی طارمی را طبق محرومیتش بازی ندادیم، می گویند سه بر صفر به ضرر پرسپولیس اعلام کنید. دوستان می خواهند سرتیتر اخبار شوند. 

خمارلو افزود: حکم فیفا کاملا واضح و مشخص است. حکمش ۵۰ صفحه ای است. فیفا با تمام ابعادی که مشخص است رای را داد و این خیلی واضح و مشخص است.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: متاسفانه به پیج الکترونیکی فیفا رفته اند و خواستار محرومیت باشگاه پرسپولیس شده اند. صحبت های طارمی را ترجمه کرده اند تا بخواهند ما را محروم کنند. همین موضوع هم در رفتن وکیل سوئیسی تاثیرگذار بود.

* رضا خسروی

کد مطلب 4209896
رضا خسروي

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