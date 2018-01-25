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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

حاشیه بازی استقلال - پارس جنوبی؛

اقدام بوقچی‌ها علیه مدیرعامل استقلال/ شعار علیه وزیر ورزش

اقدام بوقچی‌ها علیه مدیرعامل استقلال/ شعار علیه وزیر ورزش

تعدادی از هواداران استقلال با تحریک چند تن از بوقچی ها علیه سیدرضا افتخاری شعار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پارس جنوبی جم از هفته بیست و یکم لیگ برتر  در حال برگزاری است، حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* مهدی تارتار از ابتدای بازی به شدت علیه قضاوت رضا کرمانشاهی معترض بود و بارها با فریادهایش به داور چهارم اعتراض خود را نشان داد. وی بعد از اخراج سیف اللهی هم به بازیکنانش دستور داد زمین را ترک کنند اما با پادرمیانی سرپرست تیم بازیکنان دوباره به زمین برگشتند. هواداران استقلال که از رفتار تارتار به شدت ناراحت بودند علیه او شعار دادند.

* با هماهنگی برخی بوقچی ها تعدادی از هواداران علیه مدیرعامل استقلال شعار داده و خواستار برکناری او شدند. آنها مجتبی جباری هافبک کنار گذاشته شده از تیم را مورد تشویق قرار دادند.

* با توجه به سالروز ولادت مرحوم منصور پورحیدری هواداران ابتدا فاتحه ای قرائت کرده و سپس با شعار منصورخان تولدت مبارک یاد او را گرامی داشتند.

* طرفداران استقلال که از برخورد دوگانه وزیر با سرخابی ها به شدت ناراحت هستند، علیه وزیر ورزش نیز شعار دادند.

* پس از پایان نیمه اول هواداران استقلال برزای و جباروف را مورد تشویق قرار دادند.

* تارتار در پایان نیمه اول و هنگام خروج از زمین زمانی که با داور زمین رو به رو شد باز هم جلوی او را گرفت و لحظاتی با او صحبت کرد.

کد مطلب 4210026

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