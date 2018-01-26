کتاب «مارتین ایتینی ایتیریب» منتشر شد

فاطمه قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کتاب «مارتین ایتینی ایتیریب»، اظهار کرد: این کتاب در ۲۴ صفحه مصور رنگی توسط انشارات آذرتورک تبریز نشر و به کودکان عزیز اختصاص یافته است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به موضوع کتاب «مارتین ایتینی ایتیریب»، افزود: این کتاب، داستان دختر بچه‌ای به نام «مارتین» است که با خانواده و دوستانش در شهرک «سپن» زندگی می‌کند و سگش را که «پاتاپوف» نام دارد، گم کرده و با دوستانش در همه جا، شهر، مترو و پارک به دنبال آن می‌گردند. ولی هیچ کس اطلاع دقیقی از سگ نمی‌دهد. مارتین ناراحت و غمگین در انتظار خبری از پاتاپوف است. ناگهان در نیمه‌های شب، نگهبان شهرداری، سگ کوچک و دوست داشتنی مارتین را پیدا کرده و او را خوشحال می‌کند.

مترجم کتاب «مارتین ایتینی ایتیریب» به آثار قبلی منتشر شده خود در زمینه ترجمه، گفت: «پاهای آلوده» اثر «ادم آوومی»، «عمو ژول و چند داستان دیگر» اثر «گی دو موپسان»، «صورت جلسه» اثر «اریک وویار» و «مارتین ایتینی ایتیریب» اثر «ژیلبر دولاهای»، سه کتاب فوق به فارسی و کتاب آخر به ترکی آذربایجانی ترجمه شده است.

قهرمانی ابراز کرد: امیدوارم بتوانم در آینده کتاب‌های دیگری را از فرانسوی به ترکی آذربایجانی ترجمه کرده و کودکان را بیشتر به خواندن این زبان شیرین تشویق و علاقه‌مند کنم.

وی همچنین در ادامه از مهدی میمندی که زحمت دوباره خوانی، صفحه بندی و طراحی جلد این کتاب ها را تقبل کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است این مترجم چهار کتاب از زبان فرانسوی به فارسی و ترکی آذربایجانی است، وی در ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۸ در شهر تبریز به دنیا آمد و تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی در رشته ادبیات فرانسه و کارشناسی ارشد را در رشته مترجمی زبان فرانسوی به پایان رسانید، علاقه وافر وی به زبان فرانسوی، موجب شد تا به تدریس و ترجمه در این زبان بپردازد.