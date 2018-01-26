به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقیلد در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهارداشت: وقتی یک نظامی، صبغه فرهنگی داشته باشد، دشمن فرهنگی نیز خواهد داشت، وقتی نظامی صبغه اقتصادی داشته باشد دشمن اقتصادی به مقابله او خواهد آمد و اگر نظامی صبغه اجتماعی داشته باشد دانشمندان فن اجتماع به تقابل آن می‌آیند.



وی افزود: اما وقتی نظامی طبق فرمایش پیامبر(ص) «جوامع الکلم» شد و قرآن و عترت، محور آن شدند، جنگ احزابی به رهبری استکبار و صهیونیزم به تقابل او می آید. ما از همه طرف در معرض حمله ایم، چون این انقلاب حرف جوامع الکلم دارد و همه چیزش الهی است.



آیت‌الله جوادی‌آملی خاطرنشان کرد: در تفکر غرب، ترس از جهنم را دارای ریشه علمی نمی دانند، چراکه آنها تا چیزی را نبینند باور نمی کنند، می گویند تنها چیزی را می پذیریم که آن را ببینیم و حس کنیم، چیزی که قابل لمس و دیدن نیست برای آنها علم محسوب نمی شود. آنها چون به حس اکتفا می کنند انسان را حیوان ناطق می دانند که بعد از مرگ تمام می شود در حالی که در تفکر الهی انسان موجودی است ابدی که در مواجهه با مرگ، مرگ را می میراند. لذا ما تا ابدی فکر نکنیم و در محدوده تفکر حزبی بمانیم، نخواهیم توانست به مقصد برسیم.



این مرجع تقلید گفت: در یک داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه است زیرا حضرت امیر(ع) فرمود من و فرزندانم میدان انقلاب فرهنگی هستیم اما همین حضرت امیر(ع)، که در دنیا دومی ندارد، به دلیل نبودن مردم در صحنه شکست خورد؛ لذا مادامی که مردم متدین در صحنه نباشند شکست قطعی است و تا مردم با ما نباشند پیشرفتی حاصل نخواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: اینکه آمریکا نمی‌تواند غلطی بکند یک حقیقت است؛ در هشت سال جنگ تحمیلی این موضوع به وضوح اثبات شد، آمریکا در مقابل مردمی که حیاتشان را در شهادت می بینند نمی تواند کاری از پیش ببرد! با این حال همین آمریکا وقتی گزینه نظامی روی میز است عده ای حساب می‌برند، اما وقتی خداوند به صراحت در مقابل «ربا» فرموده است گزینه نظامی من روی میز است عده‌ای هیچ ترسی به خود راه نمی‌دهند، در حالی که خداوند جدا در این مورد وعده عذاب داده است.



آیت الله جوادی آملی گفت: ممکن است انقلاب نیز با وجود اختلاس، حقوق‌های نجومی و ربا با خطر مواجه شود. این خطر وجود دارد، اما با این وجود ما فرزندان حضرت امیر علیه السلام هستیم و با یک الله گفتن می‌توانیم امور را اصلاح کنیم، آنگاه خداوند نیز درهای رحمت خود را به سوی ما خواهد گشود.



این مرجع تقلید با بیان اینکه حزب موتلفه اسلامی از ابتدا با روحانیت و مسجد مانوس بوده است، گفت: امیدواریم دیگران نیز همچون شما فکر کنند و در همین مسیر حرکت کنند.



حبیبی: احزاب دینی می‌توانند سپر بلای نظام باشند



در ادامه این دیدار دبیرکل حزب موتلفه اسلامی یکی از لوازم تحقق جمهوریت نظام و مردم سالاری دینی را توسعه و تعمیق تحزب اسلامی در کشور دانست و اظهار کرد: سابقه ۵۴ ساله حزب موتلفه اسلامی نشان می‌دهد که با داشتن یک حزب اسلامی می‌توان در دوره‌ها، موقعیت‌ها و مقاطع متفاوت زمانی، از ظرفیت این نوع حزب در حکومتِ مبتنی بر مردم سالاری دینی استفاده کامل بعمل آورد.



وی افزود: این نوع تحزب هیچ مغایرتی با حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ندارد و چنین احزابی می‌توانند به عنوان سپری مردمی، از آسیب رسیدن به اصل نظام و ولایت جلوگیری به عمل آورند.



حبیبی گفت: با رعایت همه موازین دینی می‌توان دولت حزبی، مجلس حزبی و شوراهای اسلامی شهر و روستای حزبی در جمهوری اسلامی تشکیل داد.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی رقابت‌های احزاب اسلامی ِمسئولیت‌پذیر را دارای دو فایده مهم دانست و تاکید کرد: این رقابت‌ها می‌تواند پیشرفت کشور و انقلاب را تحقق بخشد و از سوی دیگر سپر بلایائی شود که به سمت اصل نظام می‌آید. با وجود احزاب دینی، نظام جمهوری اسلامی از این دست بلایا مصون خواهد ماند.