به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان، با ابراز تاسف عمیق از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی که منجر به جان باختن و جراحت دهها بیمار و سالمند شد، با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.

گفتنی است، آتش سوزی در بیمارستانی در یکی از شهرهای جنوبی کره جنوبی منجر به کشته شدن دست کم ۳۷ نفر و مجروحیت ۷۰ نفر دیگر شده است که جراحات ۹ نفر از آنها جدی است؛ برخی رسانه ها از افزایش آمار کشته شدگان این حادثه به ۴۱ نفر گزارش می دهند.