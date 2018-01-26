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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

قاسمی حادثه آتش‌سوزی در یک بیمارستان در کره جنوبی را تسلیت گفت

قاسمی حادثه آتش‌سوزی در یک بیمارستان در کره جنوبی را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، حادثه آتش‌سوزی در یک بیمارستان در کره جنوبی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان، با ابراز تاسف عمیق از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی که منجر به جان باختن و جراحت دهها بیمار و سالمند شد، با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.

گفتنی است، آتش سوزی در بیمارستانی در یکی از شهرهای جنوبی کره جنوبی منجر به کشته شدن دست کم ۳۷ نفر و مجروحیت ۷۰ نفر دیگر شده است که جراحات ۹ نفر از آنها جدی است؛ برخی رسانه ها از افزایش آمار کشته شدگان این حادثه به ۴۱ نفر گزارش می دهند.

کد مطلب 4210499

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