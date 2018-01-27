جوان دانشجو باید خود را آماده تحولات و انتظارات زمان کنونی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تأکید کردند: جوان دانشجو باید زمان کنونی و تحولات آن را بشناسد و خود را آماده سازد.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت‌الاسلام اژه‌ای آن را در مرکز اسلامی امام علی(ع) در وین قرائت کرد، به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جوانان عزیز دانشجو

زمان کنونی و تحوّلات آن، انتظاراتی از جوانان را تعریف می‌کند که در دوران‌های گذشته وجود نداشت یا شناخته نبود. جوان دانشجو باید آن تحولات و این انتظارات را به درستی بشناسد و خود را آماده سازد. انجمن‌های اسلامی و فضای دینی در آن، می‌تواند در این آمادگی، شما را یاری دهد. نقطه‌ی اصلی آن است که کار را برای خدا و به شوق انجام وظیفه بکنید. اگر این توفیق را یافتید هدایت الهی هم به کمک شما خواهد آمد ان‌شاءالله.

سعادت همه‌ی شما را از خداوند متعال خواهانم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۴/بهمن‌ماه/ ۱۳۹۶