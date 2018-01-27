به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز رسما اعلام کرد که بازی تیم‌های اماراتی و عربستانی با تیم‌های قطری در لیگ قهرمانان آسیا در خاک این کشورها برگزار می شود و بازی در زمین بی طرف منتفی است.

این در حالی است که نامی از ایران در این نامه دیده نمی شود. بعضی از خبرنگاران و مسئولان عربستانی هم مدعی شده اند تیم های ایرانی و عربستانی همچنان مثل دو سال گذشته در لیگ قهرمانان آسیا در زمین بی طرف به مصاف هم خواهند رفت.

فدراسیون فوتبال عربستان در توئیتی که بعد از این رای منتشر کرده آورده است که این رای نهایی است و شکایت به دادگاه بین المللی ورزش و مراجع قضایی دیگر مشکلی را حل نخواهد کرد.



نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا



ادعای عربستانی ها مبنی بر اینکه بازی با تیم های ایرانی در زمین بیطرف برگزار می شود



توییت فدراسیون فوتبال عربستان مبنی بر اینکه امکان شکایت به دادگاه کاس وجود ندارد