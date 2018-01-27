به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه این حزب که امشب برگزار شد، با گرامیداشت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: باید مسئولان نقاط قوت و ضعف را بیان کرده و بدون تعارف با مردم مطرح کنند تا چراغی برای دهه های بعد این انقلاب روشن کنند.

وی با اشاره به بررسی بودجه ۹۷ در مجلس افزود: در جریان این بررسی ها باید ها و نبایدهای بودجه توسط مجلس به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ می شود. تولید و اشتغال یکی از مطالبات امروز جامعه و از گمشده های کارگزاران نظام است که باید به طور جدی دنبال شود.

باهنر گفت: بعد از نهضت امام و تلاش های عظیمی که صورت گرفت، نظام طاغوت جمع و نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شد اما یکی از دغدغه های امام خمینی از همان ابتدا این بود که اصرار داشتند حاکمیت و سالار بودن را تحویل مردم داده و بار نظام مستقیما روی دوش مردم قرار بگیرد، چیزی که دغدغه نظام ها و انقلاب های دیگر نبوده و نیست.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اینکه بسیاری از نزدیکان و مشاوران امام و دست اندرکاران نظام موافق رفراندوم و نظرخواهی از مردم درباره برقراری نوع نظام نبودند، ادامه داد: در بسیاری از نظام ها انقلابیون به بهانه انقلابی گری بودن دهها سال حکومت کرده اند، بدون اینکه به مردم و رای آنها رجوعی داشته باشند.

باهنر اظهار داشت: مردم با ۹۸ درصد آرا به جمهوری اسلامی رای دادند و بعد از آن قانون اساسی به رای مردم گذاشته شد و بلافاصله انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد و از آن به بعد، ما هر سال به طور متوسط یک انتخابات در کشور برگزار کرده ایم تا یک نظام مردم سالار در کشور حاکم شود.

وی افزود: انقلاب ما اقتصادی نبوده، بلکه فرهنگی بوده است، اما رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، اشتغال، ضریب رفاه مردم از جمله شاخص هایی است که همه نظام ها از جمله ما به آن توجه می کنیم و برایمان اهمیت دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خواسته یا ناخواسته در جریان پیروزی انقلاب و در سال های جنگ تحمیلی وادار شدیم به اینکه نظام دفاعی کشور را تقویت کردیم. نظام دفاعی کشور در این مدت کاملا متفاوت شد. امروز وضع ایران از نظر امنیت، نفوذ منطقه ای، اقتدار و توانمندی دفاعی بسیار عالی است، امروز به اوج آن رسیده ایم که مقدار زیادی از آن را مدیون ژرف اندیشی رهبری و مدیریت میدانی مقام معظم رهبری هستیم.

باهنر عنوان کرد: در شاخص توسعه انسانی پیشرفت خارق العاده داشته ایم. بعضی ها فکر می کنند از نظر کمی رشد کردیم اما از نظر کیفی در زمینه علمی افت داشته ایم اما این درست نیست، چرا که در بسیاری از موارد از جمله نانو و هسته ای به پیشرفت های بسیاری رسیده ایم. ما امروز به توانمندی غنی سازی اورانیوم رسیده ایم؛ به طوری که طرف مقابل ما ادعا کرده که نقطه گریز ما برای ساخت بمب هسته ای دو ماه است.

وی افزود: ایران یکی از ۵ کشوری است که در زمینه نانو فعالیتهای گستره و پیشرفته ای دارد. در سلول های بنیادی، هوافضا، داروهای نوترکیب و پزشکی حرف های سطح بالا می زنیم.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: ما انسان به هوا می فرستیم اما هنوز مشکل پژو و پراید را حل نکرده ایم. مشکل الودگی هوا هر روز بدتر می شود و در این مرداب هر روز بیشتر فرو می رویم؛ ۴۰ سال است که می گوییم از نظر علمی مشکل آلودگی هوا چیست ولی هنوز نتوانسته ایم این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: لازمه نظام مردم سالاری وجود چند حزب قدرتمند است؛ در غیر این صورت نظام یک نظام پوپولیستی خواهد شد. هر دوره ای بعد از تمام شدن، تقصیرها را گردن دوره قبلی ها انداخته و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: در این سالها هیچ تلنگری به نظام اداری ما نخورده است؛ نظام تکنوکرات و بروکرات مملکت را به شدت گران اداره می کند.

باهنر عنوان کرد: امروز بیش از جمعیت در کشورمان سیم کارت تلفن همراه داریم، سرانه مصرف ما در این زمینه از اروپا هم بیشتر است. اگر دو روز تعطیلی اعلام شود جاده چالوس ترافیک می شود؛ یعنی مصرف کشور در این سالها خیلی زیاد شده است.

وی ادامه داد: صندوق های بازنشستگی مشکل دارند، بعضی از بانک ها وضع خوبی ندارند و طراز آنها قرمز است. منابع متراکم مالی ما پوک شده است این یعنی ساختار اداری کشور درست نشده است. ضمن اینکه امروز نظام تامین اجتماعی ما هم با مشکل مواجه شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پاسخگویی مسئولان هم به مطالبات مردم خوب نیست؛ گاهی یک رئیس جمهور به جمع مردم می رود حرص می خورد؛ حرفی می زند و گاهی هم پولی خرج می کند، اما این مُسکن مقطعی است و مشکل را حل نمی کند.

باهنر اظهار داشت: امروز بالای ۹۰ درصد از مشکلات صندوق های مالی حل شده اما بعضی از مشکلات هنوز به طور جدی باقی مانده است؛ چون همین ۱۰ درصد باقی مانده مطالبات از صندوق های مالی نیمی از مشکلات این صندوق هاست.

وی درباره اغتشاشات اخیر نیز گفت: عامل اصلی این اغتشاشات تریبون های رسمی بود، رسانه ملی از دولت انتقاد می کرد، نمایندگان از تریبون مجلس گله و اعتراض می کردند.

باهنر افزود: امروز دولت فقط ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد خرج حقوق بازنشستگان می کند؛ در حالی که این کار وظیفه دولت نیست، این وظیفه صندوق های بازنشستگی است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: برای سال آینده امیدوارم بتوانیم به یک کارنامه عادلانه و منصفانه درباره عملکرد نظام برسیم تا نقاط قوت را با سرعت و قوت ادامه داده و ضعف ها را نیز برای ادامه راه برطرف کنیم.