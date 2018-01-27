به گزارش خبرنگار مهر، مراسم️ تودیع و معارفه معاونین اجتماعی، توسعه مدیریت و منابع و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

امید عبدی معاون پیشین غذا و دارو و مدیر امور بهره وری، خلاقیت و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: راه اندازی سیستم ثبت دارو در داروخانه ها و ایجاد داروخانه های اقماری در برخی از بیمارستان های استان از جمله اقدامات انجام شده است و این طرح که در مدیریت مصرف و کاهش هزینه های درمان اثرگذار است، در حال حاضر در سطح دانشگاه های بزرگ کشور در دست اجرا است.

عبدی گفت: غنی سازی آرد با اسید فولیک و سبوس یکی دیگر از اقدامات انجام شده می باشد و در حال حاضر ۸۴ درصد آرد استان با اسید فولیک غنی سازی می شود.

وی اظهار داشت: کارهای زیادی در راستای افزایش درصد سبوس نان در استان انجام شده و تلاش شده تا فرهنگ مردم به سمت استفاده از نان سبوس دار سوق داده شود.

علی الماسی معاون پیشین اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: در مجموع به سرمایه های اجتماعی کشور خیلی توجه نمی شود، تا جایی که بر اساس آمارها تنها به میزان ۳۰ درصد به سرمایه های اجتماعی توجه می شود.

الماسی توجه به مقوله آسیب شناسی سرمایه های اجتماعی را مهم دانست و تأکید کرد: باید روی این موضوع کار شود.

قباد محمدی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع و معاون جدید غذا و دارو دانشگاه نیز اظهار داشت: در دوران تصدی معاونت توسعه و منابع دانشگاه برای جذب حداکثری اعتبارات تلاش کردم.

وی افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حال حاضر در کشور پیشرو است و توسعه این معاونت ضرورت دارد.