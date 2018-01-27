اصغر خلیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش برف و یخبندان کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در نوبت صبح فردا یکشنبه ۸ بهمن تعطیل است.

وی افزود: در خصوص تعطیلی و یا عدم تعطیلی مدارس در نوبت عصر یکشنبه هنوز تصمیم گیری نشده است.

بر اساس این گزارش، هوای استان تهران برای روز یکشنبه با بارش باران و برف همراه خواهد بود.

روز شنبه نیز تقریبا تمام مناطق استان تهران بارش برف را تجربه کردند.

کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه به ترتیب (۵- و۰) و (۶- و۰) درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.