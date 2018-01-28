ارتفاع یک متری برف در مازندران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هفتمین روز از دومین ماه زمستان برای مردمان شمال ازجمله مازندران خوش‌یمن بود و بارش برف موجی از شور و شعف رابین مردمان این دیار ایجاد کرد.

کم‌آبی و بارش کم باران در سال جاری حتی در مازندران که به استان پرآب کشور معروف است و میانگین بارشهایش بیشتر از معدل کشوری است، نگرانی‌ها دامن زد و این بی‌آبی و کم‌آبی در دهه‌های اخیر بی‌سابقه گزارش‌شده است.

نفوذ سامانه بارشی که از شنبه در شمال و به‌ویژه مازندران حاکم شد، چتر سفید برف را از کوهستان‌ها به کوهپایه و جلگه کشاند و تا شب بخش‌های وسیعی از مناطق مازندران سفیدپوش شد.

سرمای شدید و افت دما، سوز زمستان را در دومین ماه زمستان نمایان ساخت و برودت دما و دانه‌های سفید برف بر شانه‌های مازندران نشست. سالهاست که دیگر از برف سنگین که درگذشته چند ماه از سال مازندران را سفیدپوش می‌کرد، خبری نیست و جدای از بارش‌های سنگین برف که در مقاطعی خسارت‌های هنگفت بر استان تحمیل کرد، دیدن زمستان برفی به یک رؤیا تبدیل‌شده است.

کلاردشت، لاریجان و کجور از اولین مناطقی هستند که شهروندان و روستانشینانش، سفیدی برف را به نظاره نشسته‌اند و برودت دما مدارس این مناطق را حتی برای روز یکشنبه تعطیل کرده است

کلاردشت، لاریجان و کجور از اولین مناطقی هستند که شهروندان و روستانشینانش، سفیدی برف را به نظاره نشسته‌اند و برودت دما مدارس این مناطق را حتی برای روز یکشنبه تعطیل کرده است.

جدای از زحمت‌های بی‌شماری که دانه‌های سفید برف برای راهداران و نیروهای خدماتی ایجاد کرده، بارش برف زمستانی شورونشاط رابین اهالی مازندران افزایش داده است. یک شهروند کلاردشتی می‌گوید: برف نعمت خدا است و بارش برف نگرانی کشاورزان و باغداران را برای کم‌آبی و خشک‌سالی رفع کرده است.

محسن طاوسی ادامه می‌دهد: شورونشاط را می‌توان بین اهالی شهر نظاره کرد و ساخت آدم‌برفی، چای زغالی و قدم زدن در کوچه‌های برفی، زمستان را خاطره‌انگیز می‌کند.

علی ترک شهروند کجوری بابیان اینکه خدا شکر که بعد از ماه‌ها شاهد بارش برف در منطقه هستیم می‌گوید: ماه‌ها باران درست‌وحسابی در منطقه نداشتیم و بارش برف شادمانی کشاورزان و زارعان را مضاعف کرده است.

وی ادامه می‌دهد: برف و باران نعمت است و امیدواریم با بارش برف دغدغه کم‌آبی و خشک‌سالی برطرف شود.

۴۰ سانتی متر برف در کندوان بر زمین نشست

محمد بسطامی کارشناس هواشناسی مازندران نیز بابیان اینکه بعد از ۱۰ ما و ۷ روز از سال جاری بالاخره بارش برف استان را سفیدپوش کرد و حتی به کوهپایه‌ها رسیده است افزود: از زمان نفوذ سامانه جوی، بیشترین بارندگی در رامسر به میزان ۳۵ میلی‌متر و بیشترین ارتفاع برف تا شامگاه شنبه در محور کندوان حدود ۴۰ سانتیمتر و در ارتفاعات رامسر ۲۷ سانتی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: روز یکشنبه نیز با افت دما در مناطق ساحلی و جلگه نیز شاهد بارش برف خواهیم بود و صبح دوشنبه از مقدار ناپایداری کاسته می‌شود ولی بامداد دوشنبه در شهرستان کمینه دما به صفر و زیر صفر درجه می‌رسد و بامداد سه‌شنبه نیز کمینه دما به زیر صفر و یک الی سه درجه زیر صفر خواهد رسید.

تقویت جریانات سرد شمالی احتمال بارش سنگین برف و کاهش نسبی هوا در ارتفاعات و دامنه‌های جنگلی می‌تواند باعث حرکت حیات‌وحش مخصوصاً علفخواران به سمت دامنه‌ها و ارتفاعات پایین و در مجاورت مناطق مسکونی روستایی و حاشیه جاده‌های جنگلی شود ازاین‌رو محیط‌زیست مازندران از هم استانی‌ها خواست تا از شکار حیوانات و وحوش خودداری کنند.

حسینعلی ابراهیمی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برودت هوا و بارش برف در استان اظهار داشت: با توجه به‌احتمال حرکت حیات‌وحش به پایین‌دست و مناطق مسکونی، بسیاری از روستانشینان به این وحوش پناه می‌دهند که مبادا براثر کمبود غذا و گرسنگی از بین روند اما برخی از سودجویان نیز دست به اسلحه می‌برند.

وی افزود: از مهم‌ترین گونه‌های شاخص جانوری شامل پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، روباه، گورکن، سنجاب جنگلی، خرگوش، گراز، تشی، شوکا ومرال است و همچنین شماری از گونه‌های جانوری به‌ویژه پرندگان همانند قرقاول، گنجشک و تیکا به شمار می‌روند که تنوع زیستی و حیات‌وحش در استان محسوب می‌شوند.

ابراهیمی از عموم مردم علاقه‌مند به محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده حیواناتی که به محدوده شهر و روستاها گسیل‌شده‌اند، مکان آن‌ها را به نزدیک‌ترین محیط‌بانی‌ها گزارش دهند و یا در صورت مشاهده هرگونه اقدام به شکار، مراتب را به شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت وقوع برف و یخبندان احتمالی به باغات و محصولات کشاورزی الزامی است

افت ناگهانی دما، لزوم اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت وقوع برف و یخبندان احتمالی به باغات و محصولات کشاورزی را ضروری می‌سازد و دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به کشاورزان توصیه کرد تا اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی و احتمال خسارت ناشی از آن در روزهای آینده، تمهیدات لازم و اطلاع‌رسانی جامع به دهیاران، شورای ها و کشاورزان ضروری است.

وی بابیان اینکه سال گذشته به دلیل بروز برف و یخبندان خسارت جدی به باغداران و گلخانه داران وارد شد، افزود: توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی، رعایت مسائل فنی، تجهیز واحدهای گلخانه‌ای و تأمین سوخت ذخیره سبب آمادگی تولیدکنندگان در مواجه با برف و کاهش خسارت احتمالی می‌شود.

با تقویت سامانه بارشی در مازندران از یکشنبه شاهد بارش باران در مناطق ساحلی و برف در ارتفاعات و نیز کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوای استان هستیم.