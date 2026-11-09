به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی از کشف ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در بازرسی از چند انبار خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و عرضه سیگار و محصولات دخانی غیرمجاز در چند انبار در سطح شهرستان شیراز، بررسی موضوع با هدف مقابله با قاچاق محصولات دخانی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبارها موفق به کشف ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به برآورد ارزش ۴۰ میلیارد ریالی محموله کشف‌شده از سوی کارشناسان، تأکید کرد: برخورد قاطع با افراد سودجو و قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.