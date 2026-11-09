به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری‌لاکه، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان که به ریاست معاون اقتصادی استاندار، به‌صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به آمادگی شهرستان رودبار برای حضور در این رویداد اظهار کرد: فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری شهرستان رودبار شناسایی و برای معرفی به سرمایه‌گذاران به استانداری ارسال شده است.

مسئول برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار، با بیان اینکه فرمانداری رودبار اقدامات لازم را برای حضور مؤثر در این رویداد در دستور کار قرار داده است، افزود: در همین راستا، فیلم معرفی شهرستان با محوریت قابلیت‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رودبار در فرمانداری تهیه شده تا بخشی از توانمندی‌های شهرستان در این رویداد به مخاطبان و سرمایه‌گذاران معرفی شود.

نصیری‌لاکه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور شهرستان در بخش نمایشگاهی رویداد گفت: رودبار با دو غرفه در این نمایشگاه حضور خواهد یافت و با دستور وحید پورحضرت، فرماندار شهرستان، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای ارائه مطلوب ظرفیت‌ها و معرفی توانمندی‌های منطقه انجام شده است.

وی ادامه داد: رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه، در تالار شهر رشت برگزار می‌شود و میزهای تخصصی سرمایه‌گذاری استان در قالب پنل‌های تخصصی و همچنین نمایشگاهی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها در آن برپا خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار با اشاره به حضور مهمانان ویژه کشوری و نمایندگانی از استان‌های همجوار در این رویداد بیان کرد: فراهم شدن زمینه تعامل میان فعالان اقتصادی، مسئولان و سرمایه‌گذاران می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های استان و ایجاد فرصت‌های تازه برای توسعه اقتصادی منجر شود.

نصیری‌لاکه تأکید کرد: حضور در این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی قابلیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری رودبار، ارائه فرصت‌های موجود به فعالان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران جدید است و تلاش می‌کنیم با ارائه مناسب ظرفیت‌های شهرستان، زمینه بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنیم.