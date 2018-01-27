قطار وارد ارومیه شد/افتتاح رسمی بهار سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ورود قطار به ارومیه با افتتاح رسمی این طرح همراه نبود اما ورود آن به ارومیه در جریان بازدید عصر امروز خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور تحقق وعده افتتاح این طرح در سالجاری را قوت بخشید.

عملیات اجرایی راه آهن ارومیه – مراغه از سال ۸۰ به طول ۱۸۵ کیلومتردر پنج قطعه آغاز شده که مراغه را پس از عبور از ایستگاههای میاندوآب، مهاباد و نقده به ارومیه وصل می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور عصر شنبه در بازدید از طرح راه آهن مراغه به ارومیه گفت: طرح راه آهن ارومیه – مراغه هم اکنون ۹۸ درصد پیشرفت داشته در مسیر پایانی است.

خادمی کمبود اعتبار را مهمترین دلیل تاخیر این طرح ملی دانست و افزود: برای تامین دستگاه های زیرکوب باید از امکانات داخلی استفاده می کردیم که یکی از دلایل کندی و تاخیر روند اجرای راه آهن ارومیه – مراغه این امر بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون طرح راه آهن ارومیه – مراغه از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است اضافه کرد: عملیات ریل گذاری خاتمه یافته و هم اکنون روند اجرای زیرکوبی و ایمن سازی ریل در دست اجراست.

امسال ۲.۸برابر متوسط سالانه ریل گذاری شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخش باری راه آهن مراغه – ارومیه اسفندماه سالجاری و بخش مسافری آن بهار سال آینده به بهره برداری کامل می رسد.

خیر الله خادمی با بیان اینکه ۸۴ کیلومتر این طرح از مراغه تا مهاباد شهریور ۹۲ به بهره برداری رسیده بود و ۱۰۰ کیلومتر باقی مانده بهار امسال افتتاح خواهد شد افزود: برای طرح راه آهن مراغه - ارومیه تا کنون ۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است و با اتمام آن تحولی در ناوگان حمل و نقل عمومی، صنعت، ترانزیت و اقتصاد استان مرزی آذربایجان غربی ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امسال ۲.۸ برابر متوسط سالانه ریل گذاری در کشور صورت گرفته است افزود: این میزان ریل گذاری دو برابر میزان ریل گذاری قبل از فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم است.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه امسال با هدف اتصال پنج مرکز استان به شبکه ریلی دو خط اصلی ۵۱۶ کیلومتر ریل گذاری شده است اظهارداشت: امسال پنج مرکز گیلان، کرمانشاه، همدان و آذربایجان های شرقی و غربی و هم چنین دو خط خاف به هرات و یزد به اقلید ۵۱۶ کیلومتر ریل گذاری شده است.

خادمی با بیان اینکه رکورد ریل گذاری در کشور تا قبل از امسال در سال ۸۸ با ۲۵۰ کیلومتر اتفاق افتاده بود که امسال به دو برابر رسید عنوان کرد: امسال سال طلایی در زمینه توسعه زیرساخت های ریلی است.

ایمنی سفرهای ریلی از اولویت های اصلی است

هادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با بیان اینکه تاخیر طرح راه آهن ارومیه - مراغه مورد قبول مردم و مسئولان استان نیست افزود: مقرر بوداین طرح دهه فجر امسال افتتاح شود که با هدف ارتقای ایمنی و سلامت کامل مردم از طریق سفر با قطار تاکید شد طرح با دقت نظر بیشتری اتمام یابد که به بهار سال ۹۷ موکول شد.

تقی کهوریان معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی تاکید بر استفاده از امکانات داخلی و زیرکوب را از مهمترین دلایل تاخیر این طرح عنوان کرد و گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی و امکانات داخلی و تامین آنها با تاخیر در روند اجرای این طرح مواجه بودیم که امیدواریم امسال شاهد اتمام کامل این پروژه و بهره برداری از آن را در فروردین سال ۹۷ شاهد باشیم.

روح الله حضرت پور دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با ابزار خرسندی از اتمام طرح ملی راه آهن ارومیه - مراغه گفت: آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی نیازمند توجه به زیرساخت های راه از جمله راه آهن بود که امسال شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

پروژه قطار مراغه ـ ارومیه تا دو ماه آینده به اتمام می رسد و مردم ارومیه پس ۱۶ سال شاهد به صدا درآمدن صدای سوت قطار در این شهر خواهند بود.