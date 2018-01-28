عربستان و امارات به دنبال شکایت از AFC به دادگاه عالی ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان خبر حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا و لغو بازی در کشور بی طرف را منعکس و اعلام کرده است عربستان و امارات در حال بررسی شرایط برای شکایت به دادگاه عالی ورزش هستند.

این روزنامه نوشت: «فدراسیون فوتبال عربستان تا عصر روز گذشته موضعگیری خاصی نداشت ولی انتظار می رود که برای تجدیدنظر در این رای اقدام کند. همچنین منابع غیر رسمی در امارات اعلام کرده اند که این کشور در حال بررسی شرایط برای شکایت به دادگاه عالی ورزش (کاس) بعد از لغو درخواست برای بازی در کشور بی طرف است. باشگاه های اماراتی منتظر رای هیات ورزشی این کشور برای شرکت یا عدم شرکت در لیگ قهرمانان آسیا هستند.»

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که «ترکی آل شیخ» رئیس هیات ورزش عربستان چند روز پیش در توییتر خود اعلام کرد تیم های عربستانی مشکلی برای بازی در قطر ندارند و به نظر می رسد کنار کشیدن تیم های عربستانی از لیگ قهرمانان آسیا منتفی است.