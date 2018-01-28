مدرسه ساخت خودروهای پرنده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، سباستین ترون، از پیشتازان ساخت خودروهای خودران مدرسه آنلاین Udacity را برای آموزش تولید خودروهای پرنده افتتاح کرد. این مدرسه نخستین «نانو مدرک» برای مهندسی خودروهای پرنده را ارائه و فعالیت خود را از اواخر ماه فوریه آغاز می کند.

این در حالی است که شرکت های مختلف از ایرباس و آمازون گرفته تا اوبر مشغول تولید خودروهای خودران پرنده هستند. در همین راستا ترون معتقد است که فناوری های مربوط به آن در آینده نزدیک بسیار محبوب خواهد شد.

این استاد سابق دانشگاه استنفورد Udacity را در ٢٠١٢ تاسیس کرد. این مدرسه از سال گذشته تا کنون ٥٠ هزار درخواست ثبت نام داشته و هم اکنون مشغول بررسی درخواست هاست تا ١٠ هزار دانشجو را انتخاب کند.

Udacity در اواخر ماه فوریه فعالیت خود را آغاز می کند. ترم های ١٢ هفته ای این مدرسه ١٢٠٠ دلار هزینه دارند. در این مدرسه دروسی درباره ربات های هوایی، سیستم های هوایی هوشمند و غیره ارایه می شود.