فراخوان دهمین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس ژیار اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، انجمن سینمای جوانان ایران استان کردستان، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و انجمن سینمای جوانان ایران با هدف معرفی فرهنگ وهنر منطقه، ایجاد بستری تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های گردشگری، بازسازی و تقویت سینمای کوتاه، معرفی و شناسایی و کشف استعدادهای جوان در منطقه دهمین جشنواره فیلم و عکس ژیار را با گستره منطقه ای در استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان وهمدان برگزار می کند.

این جشنواره در بخش های فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه با موضوع ترویج هویت فرهنگی و بومی منطقه برگزار می شود.

بخش فیلم شامل دوبخش مسابقه و جانبی است، که بخش مسابقه با موضوع فرهنگ بومی شامل هر نوع اثر کوتاه است که در آن شیوه های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربه گرا به ترویج هویت فرهنگی و بومی منطقه می پردازد.

بخش جنبی هم غیررقابتی و فرصتی است برای تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان و ایجاد زمینه ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، مرور آثار، نشست های تخصصی وغیره.

مقررات خاص بخش فیلم:

حداکثر زمان برای آثار داستانی، پویا نمایی و تجربه گرا ۲۵ دقیقه و برای آثار مستند ۴۰ دقیقه است.

سرمایه گذار یا تهیه کننده حقوقی به عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد و تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین سال ۹۴ باشد و فیلم هایی که برای دوره های گذشته این جشنواره ارسال شده اند امکان حضور در این دوره را ندارند.

در صورت راهیابی فیلم به بخش مصابه ارسال تاییدیه تهیه کننده الزامی است.

بخش فیلمنامه:

به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه نویسی و با توجه به اهمیت فرهنگ بومی به عنوان زیرساخت تولید فیلم در دو بخش آزاد و اقتباسی(اقتباس ادبی از متون کهن یا معاصر ایرانی) برگزار می شود.

مقررات خاص بخش فیلنامه:

هر فیلم نامه باید به شکل آنلاین ثبت نام شده و کد دریافتی از سایت را نزد خود نگه دارید، فیلم نامه ها باید با یکی از دو فرمت pdf یا word در هنگام ثبت اثر ضمیمه شود

همراه بودن خلاصه فیلنامه در حداکثر یک صفحه A۴ در صفحه اول فیلنامه الزامی است و فیلمنامه بایستی بر مبنای زمان حداکثر ۲۵ دقیقه نوشته شده باشد.

بخش عکس:

شامل دو بخش مجموعه عکس و تک عکس است، در این بخش به مفاهیم والای فرهنگی براساس باورها و ویژگی های فرهنگ بومی مناطق، ارائه اندیشه ای نو برپایه پژوهشی جامع برای دستیابی به بیانی صریح و قدرتمند در ارائه یک اثر ناب پرداخته می شود.

مقررات خاص بخش عکس:

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است، عکس های راه یافته به بخش مسابقه در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

هر عکاس در بخش مجموعه عکس می تواند حداکثر ۷ قطعه عکس را که در چارچوب متعارف مجموعه عکس قرار می گیرند ارسال کنند و در تک عکس هم حداکثر با ارسال ۵ قطعه عکس می توانند در مسابقه شرکت کنند.



مقررات عمومی:

ثبت نام در این جشنواره تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است بنابراین لازم است درخواست کنندگان با مراجعه به سایت www.iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و هنگام ارسال کپی آثار، نام فایل را به کد دریافتی از سایت تغییر نام دهند.

به هیچ عنوان امکان تغییر و یا ارسال مجدد آثار وجود ندارد و به آثاری که به بخش مسابقه راه یافته اند گواهی شرکت داده خواهد شد.

شرکت تمامی فیلمسازان، نهادها، سازمان های دولتی وتهیه کنندگان بخش خصوصی دراین جشنواره آزاد است.

دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان را نمی پذیرد.

تهیه کننده و یا نماینده قانونی دارای مجوز ایشان به انجمن سینمای جوانان ایران اختیار می دهد که فیلم های منتخب را در فضاهای آموزشی به طور اعم کلمه که فاقد جنبه انتفاعی و مالی بوده است به ویژه دفاتر و شعب انجمن سینمای جوانان ایران به نمایش درآورد.

اخد تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظنشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات با دبیرجشنواره است.