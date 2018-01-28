مخالفت با هر گونه گرانی نقطه قوت لایحه بودجه ۹۷ است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، اظهار داشت: اولین کاری که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت مخالفت با هر گونه گرانی در سال آینده بود، چرا که اعضای کمیسیون معتقدند در زمان رکود نمی توان گرانی جدیدی را به کشور تحمیل کرد.

وی افزود: از جمله این موارد می توان به مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل های انرژی و نیز افزایش مالیات اشاره کرد ولو اینکه درآمدهای دولت را کاهش دهد.

این نماینده مجلس به حذف مجوز استفاده ماهیانه دولت از مازاد درآمدهای نفتی در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و خاطرنشان کرد: حتی اجازه داده نشد که ۱۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان مابه التفاوت نرخ فروش نفت خام براساس قیمت ارز درآمد داشته باشند.

فلاحت پیشه ادامه داد: در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز دولت اجازه برداشت ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را درخواست کرده بود که بخشی از این مبلغ عمرانی، بخشی جاری و بخش دیگر اضطراری بوده است؛ با موارد جاری مخالفت شد چون اذن رهبری را می خواهد و در نهایت با چهار میلیارد دلار موافقت شد که آن هم اولاً برای نیازهای اضطراری کشور است و ثانیاً با اذن رهبر انقلاب برداشت می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: از جمله موارد مصرف می توان به طرح های آبیاری تحت فشار، آبیاری روستایی، مبارزه با ریزگردها و کمک به زلزله زدگان و نیز تقویت بنیه دفاعی کشور که ۶۵ درصد این مبلغ را تشکیل می دهد اشاره کرد و اصلی ترین نیاز امروز کشور نیز همین است که بنیه دفاعی متناسب با نوع تهدیدات تقویت شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب به حذف جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه و عناوین پنهان شده آن اشاره کرد و تصریح کرد: یک سری افراد حقیقی و حقوقی تاکنون کمک هایی را می گرفتند که این باعث اعتراض جامعه بود، کمیسیون تلفیق تا جایی که می توانست اینها را حذف کرد و اعلام کرد که هرگونه کمک به افراد حقیقی و حقوقی باید به مجلس گزارش داده شود.

وی به برقراری عدالت در پرداختی ها نیز اشاره و اظهار داشت: سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دادیم و مازاد بر آن به صورت پلکانی مالیات دریافت می شود؛ همچنین دو هزار میلیارد تومان برای کمک به مستمری بازنشستگان که دوبرابر سال قبل است، قرار داده شده است.

فلاحت پیشه در پایان به موضوع هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: جهت گیری کمیسیون این بوده است که یارانه ها باید به نیازمندان داده شود.

وی در پایان از نمایندگان خواست با رأی مثبت به لایحه بودجه ۹۷، نظرات اصلاحی خود را در جزئیات آن اعمال کنند.