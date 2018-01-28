اعتبارات شهرستان دیلم افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی شنبه شب در نشست هم اندیشی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دیلم، اظهار داشت: شوراها از وظایف مهمی در مناطق برخوردار هستند و فعالیت خوب آنها می تواند موجب توسعه و پیشرفت جامعه شود.

وی افزود: شوراها پل ارتباطی میان مردم و مسئولین هستند و می توانند باانتقال مشکلات مردم به مسئولین و فعالیت های مسئولین به مردم موجب پیوند بین آنها شوند.

فرماندار دیلم با اشاره به اجرای برنامه های خوب دولت یازدهم به روستاها، تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز خدمات، طرح ها و برنامه ها برای توسعه متوازن روستاها ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی از اختصاص ۸۰ میلیارد ریال به روستاهای این شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: قبل از دولت یازدهم اعتبارات شهرستان دیلم بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است که در این دولت شاهد رشد چشمگیری در حوزه تخصیص اعتبارات شاهد بوده ایم.

وی گفت: با پیگیری های مختلف اعتبارات امسال این شهرستان بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال است.

فرماندار دیلم با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب، بیان کرد: در برنامه های ویژه دهه فجر امسال در شهرستان دیلم برنامه های مختلفی در حوزه عمران و آبادانی روستاها تدوین شده است.