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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

بنعلی ایلدریم:

نمی توان برای حل بحران سوریه بشار اسد را نادیده گرفت

نمی توان برای حل بحران سوریه بشار اسد را نادیده گرفت

نخست وزیر ترکیه در سخنانی اعلام کرد که نمی توان برای حل بحران سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: ما با نظام سوریه تماس مستقیم نداریم اما پیش از آغاز عملیات عفرین در این کشور با دمشق ارتباط برقرار کردیم.

وی گفت: نمی توان نظام سوریه و بشار اسد را نادیده گرفت و هر گونه بحث درخصوص حل بحران سوریه در حالی که بشار اسد نادیده گرفته شود به تداوم هرج و مرج در سوریه برای سالهای متمادی منجر خواهد شد. دولت سوریه بخشی از راه حل بحران در سوریه است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4212022

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