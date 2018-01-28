داوران جشنواره تجسمی فجر اعلام شد/نمایش آثار ۷هنرمند برجسته فارس

مرضیه احمدی فخر دبیر جشنواره استانی تجسمی فجر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به این جشنواره به علت استقبال هنرمندان تا ۱۵ بهمن ماه جاری تمدید شداسامی داوران جشنواره را اعلام کرد.

وی اعلام کرد: گلشن قربانی نژاد، مهرداد پرتو آذر، فرهاد نادری، امین دانشور، امین بلاغی، نایب شیرازی و سعید غلامی داوران بخش استانی جشنواره تجسمی هستند.

نمایش آثار استاد غلامحسین صابر

این در حالیست که استاد غلامحسین صابر به عنوان هنرمند پیشکسوت و برجسته استانی برای برگزاری نمایشگاه در تهران اعلام شده است.

احمدی فخر در این خصوص عنوان کرد: با توجه به اینکه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در تهران برگزار می شود، استاد صابر به عنوان نماینده هنرمندان استان فارس با ۲ اثر در این رویداد بزرگ تجسمی حضور دارد.

دبیر انجمن هنرهای تجسمی استان فارس با توجه به اینکه دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از ۳ بهمن تا ۴ اسفندماه امسال در حال برگزاری است، ادامه داد: این جشنواره دارای ۳ بخش است که در بخش اول به معرفی یک هنرمند پیشکسوت هر استان در این جشنواره می پردازد و در بخش دوم نمایشگاهی در شیراز برگزار خواهد شد که حاوی آثار هنرمندان برجسته استان فارس است و ۷ هنرمند به ارایه آثار خویش می پردازند.

احمدی فخر افزود: این هنرمندان به طور انتخابی برگزیدیم تا آثاری بیش از ۲ مورد را به این نمایشگاه اختصاص دهند.

وی در عین حال با اشاره به اینکه فراخوانی از سوی انجمن هنرهای تجسمی استان فارس برای برپایی جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان فارس اعلام شده افزود: در این فراخوان هنرمندان رشته های طراحی، نقاشی، سرامیک، گرافیک، ویدئوآرت، پرفورمنس، عکاسی، کاریکاتور، مجسمه، تصویرسازی، پیدمان محیطی، هنرهای جدید و... به ارسال آثار دعوت شده اند.

محدودیتی برای حضور هنرمندان تجسمی نیست

احمدی فخر همچنین اعلام کرد: در خصوص فراخوان هیچ محدودیتی برای حضور هنرمندان قائل نشدیم و در هر یک از رشته های تجسمی هنرمندان فعال می توانند به ارسال نمونه آثار خویش به صورت فایل عکس به همراه رزومه به کانال اختصاصی انجمن یا دفتر آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تحویل دهند.

وی از دریافت آثاری که نمایشگر فرهنگ و هنر اصیل استان فارس است در این فرخوان خبر داد و گفت: در پیوند با این رویداد با همکاری روسای دفاتر انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ها آثار گردآوری می شود و نمایشگاهی از آثار روسای این انجمن ها هم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره استانی تجسمی فجر همزمان با دیگر مراکز استان ها در شیراز برگزار می شود.