کشف گورهای متعلق به تروریستهای داعشی در دیالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «جاسم السعدی» فرمانده پلیس استان دیالی اعلام کرد که عملیات امنیتی در روستای «المخیسه» و مناطق اطراف آن در «ابی صیدا» واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شرق بعقوبه اجرا شد که به دنبال آن پایگاه متعلق به عناصر تروریستی داعش تخریب شد.

وی در ادامه افزود: در این پایگاه تعدادی بسته مملو از ماده «سی فور» کشف و ضبط شد. هم چنین در جریان این عملیات ۶ گور دسته جمعی کشف شد که اجساد تروریستهای داعش در آنها دفن شده است.

السعدی همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی عراق به عملیات خود برای پیگرد تروریستها و شبکه های زیر زمینی آنها ادامه می دهند.