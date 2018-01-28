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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

کشف گورهای متعلق به تروریستهای داعشی در دیالی

کشف گورهای متعلق به تروریستهای داعشی در دیالی

فرمانده نیروهای پلیس استان دیالی از کشف ۶ گور متعلق به تروریستهای داعش و تخریب یک مقر وابسته به آنها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «جاسم السعدی» فرمانده پلیس استان دیالی اعلام کرد که عملیات امنیتی در روستای «المخیسه» و مناطق اطراف آن در «ابی صیدا» واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شرق بعقوبه اجرا شد که به دنبال آن پایگاه متعلق به عناصر تروریستی داعش تخریب شد.

وی در ادامه افزود: در این پایگاه تعدادی بسته مملو از ماده «سی فور» کشف و ضبط شد. هم چنین در جریان این عملیات ۶ گور دسته جمعی کشف شد که اجساد تروریستهای داعش در آنها دفن شده است.

السعدی همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی عراق به عملیات خود برای پیگرد تروریستها و شبکه های زیر زمینی آنها ادامه می دهند.

کد مطلب 4212362
فاطمه صالحی

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