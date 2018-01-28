علی علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی به ۶۸ نفر از رانندگان در راه مانده در محورهای دمق، گرمک و رزن خبر داد و گفت: ۷۰۰ تن نمک‌پاشی در سطح جاده های شهرستان رزن انجام شده است.

علی اکبری اظهار داشت: بارش برف از شب گذشته تاکنون موجب لغزندگی سطح جاده ها شد که راهداران این شهرستان برای امداد رسانی از آغاز ریزش نزولات جوی در محورهای مواصلاتی حضور داشتند.

وی افزود: اکیپ های راهداری با پاشیدن شن و نمک در مسیر راهها و پاک کردن علائم راهنمایی و رانندگی به رانندگان که در راه مانده بودند کمک کرده و محورها را پاک سازی کردند.

علی اکبری عنوان کرد: هم اکنون محورها باز و تردد با احتیاط انجام می شود اما به لحاظ لغزنده بودن سطح محورها توصیه می شود رانندگانی که قصد عبور در محورها را دارند نهایت دقت را در رانندگی داشته باشند.

رئیس راهداری رزن ادامه داد: در عملیات بازگشایی راه ها از روز گذشته تاکنون ۷۰۰ تن نمکپاشی در سطح جاده های این شهرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون همه راه های اصلی باز و تردد در آن مشکلی ندارد، اضافه کرد: ۹۵ درصد راه های روستایی این شهرستان باز است و بقیه مسیرها نیز در حال بازگشایی هستند.