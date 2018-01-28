قدرت بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خط خوردنش از تیم ملی فوتسال پیش از فوتسال جام ملتهای آسیا گفت: من مدتی به خاطر عمل جراحی پایم از میادین دور بودم. به همین خاطر به مسابقات داخل سالن آسیا دعوت نشدم. بعد از آن بازهم برای مرحله مقدماتی جام ملتها در تبریز دعوت نشدم. برای تورنمنت اصفهان هم در تیم ملی نبودم ولی بعد از پایان لیگ در فهرست سرمربی تیم ملی قرار گرفتم.

وی افزود: من ۷ سال و چهار دوره در تیم ملی و مسابقات آسیایی حضور داشتم و جزو نفراتی بودم که کارم را درست انجام می دادم اما اینبار استرس داشتم که آیا در فهرست نهایی هستم یا خیر.

بازیکن فوتسال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا خودش از لحاظ آمادگی بدنی به خودش نمره قبولی می دهد؟ تاکید کرد: کسی که بازی های مرا در لیگ برتر بعد از عمل جراحی دیده باشد می تواند نظر بدهد. به اعتقاد خودم مشکلی نداشتم و از لحاظ بدنی آماده بودم.

بهادری در پایان با بیان اینکه به تصمیم کادر فنی تیم ملی احترام می گذارد، گفت: قرار بود با اجازه کادر فنی امروز اردوی تیم ملی را ترک کنم ولی پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شده است و با اولین پرواز به مشهد بر می گردم.