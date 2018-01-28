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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

فیل ها آماده یک رقابت سینمایی

فیل ها آماده یک رقابت سینمایی

تیزر انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، تیزری از انیمیشن سینمایی «فیلشاه» تازه ترین محصول «هنر پویا» رونمایی شد. «فیلشاه» تنها انیمیشن سینمایی است که در بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد و با ۲۲ اثر رئال به رقابت می پردازد.

«فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری، انیمیشنی ۹۰ دقیقه ای است که با مشارکت ۲۲۰ نفر طی حدود ۲ سال در گروه «هنر پویا» به تولید رسیده است.

داستان «فیلشاه» در جنگلی در آفریقا رقم می‌خورد. رییس گله فیل‌ها صاحب فرزندی می ‌شود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد، اما برخلاف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می ‌شود.

کد مطلب 4212549

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