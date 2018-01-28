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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

نیروهای مسلح ترکیه:

۵۵۷ تروریست تاکنون در عملیات «شاخه زیتون» در سوریه کشته شده‌اند

۵۵۷ تروریست تاکنون در عملیات «شاخه زیتون» در سوریه کشته شده‌اند

نیروهای مسلح ترکیه از کشته شدن ۵۵۷ نفر از نیروهای مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه در جریان عملیات جاری این کشور موسوم به «شاخه زیتون» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی دقایقی پیش با انتشار خبری فوری در حساب کاربری خود در توئیتر آمار جدیدی از تلفات نیروهای مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه را منتشر کرد.

آناتولی به نقل از نیروهای مسلح ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق اعلام کرد: در جریان عملیات جاری «شاخه زیتون» در سوریه تا کنون ۵۵۷ تروریست کشته شده اند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4212865

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