نفت زیربارتغییر زمان بازی جام حذفی نمی رود/استقلال بااتوبوس بیاید

امین جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه صنعت نفت و مردم آبادان به هیچ عنوان زیر بار تغییر زمان بازی نیمه نهایی جام حذفی نمی‌روند.

وی اضافه کرد: تیم ما در شرایطی هفته گذشته مقابل سپیدرود وارد میدان شد که تمرینات پیش از این دیدار را در آلوده‌ترین هوای ممکن برگزار کرد؛ تمرینات تیم صنعت نفت در حالی برگزار شد که آسمان آبادان با خاک یکی بود.

مدیر رسانه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان‌ بیان کرد: استقلال تیم بزرگی است و در یک تیم بزرگ پیش‌بینی هوای روزهای منتهی به مسابقه یک موضوع ساده است؛ به همین خاطر با توجه به تاکید سازمان لیگ این مسابقه باید برگزار شود؛ استقلالیها به هر نحوی که ممکن است باید در این‌ دیدار حاضر باشند.

وی عنوان کرد: در ادوار مختلف پیش آمده که بارها با توجه شرایط جوی با اتوبوس مسافت‌های چند۱۰۰کیلومتری را به خاطر احترام به برنامه‌ریزی سازمان لیگ و احترام تیم میزبان طی کردیم؛ توقع داریم تیم استقلال نیز به این برنامه‌ریزی مقید باشد.

جوکار گفت: یک‌ بار در نیم فصل تاوان انجام بازیهای فشرده را دادیم و در کمترین زمان ممکن سه بار در آزادی مقابل استقلال و پرسپولیس مسابقه دادیم و تنها تیمی بودیم که تعطیلی نیم‌فصل نداشتیم و نباید شرایط مشابه دوباره به ما تحمیل شود.

وی در پایان بیان کرد: آبادان و هواداران صنعت نفت آماده و مهیای بازی در روز سه شنبه هستند و بازی باید در همین روز برگزار شود.