رقبای سرسخت و زنگ خطر برای «امیر مهدی زاده»

به گزارش خبرنگار مهر، ناکامی امیر مهدی زاده در کسب مدال از اولین مرحله لیگ جهانی کاراته در سال ۲۰۱۸ به میزبانی فرانسه، می‌تواند زنگ خطری جدی برای این کاراته کا باشد و به نوعی موقعیت مهدی زاده را به عنوان ستاره بی رقیب دسته منهای ۶۰ کیلوگرم به خطر بیندازد.



مهدی زاده در مسابقات لیگ جهانی در دسته وزنی خود، ۲ بار شکست خورد که شکست اول برابر دارخان اسدیلف کاراته کای قزاق آن هم با نتیجه ۸ بر صفر نشان داد مهدی زاده برای باقی ماندن در اوج باید هوشیار باشد و بیش از پیش تلاش کند.



این شکست سبب شد مهدی زاده شانس کسب طلا یا نقره لیگ جهانی در پاریس را از دست بدهد و شکست دوم مهدی زاده نیز در مسابقه رده بندی برابر صدرالدین سایماتوف ازبکستانی با حساب ۵ بر صفر رقم خورد و این نتیجه سبب شد مهدی زاده از کسب مدال در این مسابقات محروم بماند.



نگاهی به عملکرد مهدی زاده پس از مسابقات جهانی ۲۰۱۶ نشان می‌دهد وی برای حفظ جایگاه جهانی خود و نیز هدف اصلی‌اش که کسب مدال المپیک است راه ساده‌ای در پیش ندارد و هم رقبای جوان وطنی وی را تهدید می‌کنند و هم ظهور کاراته کاهایی چون صدر الدین سایماتوف می‌تواند کار را برای مهدی زاده دشوار کند.



مهدی زاده در یکی دو سال اخیر همواره در مسابقه برابر این کاراته کای ازبکستانی به مشکل بر خورده و با علم بر سطح فنی بالای امیر مهدی زاده، می‌توان بر توان ویژه سایماتوف مهر تأیید زد و وی را رقیبی جدی برای مهدی زاده در راه کسب مدال طلای جهانی و المپیک توکیو دانست.

البته سایماتوف تنها رقیب مهدی زاده نیست به طوری که داگلاس بروس رقیب ستای برزیلی امیر مهدی زاده مثل همیشه یک معضل است و اگر تا جام جهانی امسال و المپیک ۲۰۲۰ در کورس رقابت با مهدی زاده بماند وی نیز یکی از مدعیان مدال است.

علاوه بر این ۳ نفر، جفری برنس هلندی که حریف مهدی زاده در فینال مسابقات جهانی ۲۰۱۶ لینز اتریش بود یکی دیگر از مدعیان است و اکنون پای یک کاراته کای قزاقستانی به نام دارخان اسدیلف هم به جمع مدعیان باز شده و همه این‌ها در شرایطی است که دیگر مدعیان ژاپنی، کره‌ای و ایتالیایی دسته منهای ۶۰ کیلوگرم را بی خطر فرض کنیم.

در این شرایط حفظ آمادگی مهدی زاده در ۳ رویداد بزرگ پیش رو یعنی مسابقات جهانی ۲۰۱۸، بازی‌های آسیایی جاکارتا و در نهایت المپیک ۲۰۲۰ می‌تواند چراغ راه وی باشد اما مهدی زاده اگر خود را بی رقیب بداند ممکن است ضربات سختی را در ادامه دوران ورزشی حساس پیش روی خود متحمل شود.