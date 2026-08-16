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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

بقائی: کانادا به تیم ذخیره آمریکا در تجاوز علیه ایران تبدیل شده است

بقائی: کانادا به تیم ذخیره آمریکا در تجاوز علیه ایران تبدیل شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی نوشت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد. کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد، بر کالاهای این کشور تعرفه می‌بندد و حتی بر سر مسائل زیست‌محیطی نیز آن‌ها را تهدید به مجازات می‌کند، اما پاسخ اتاوا تنها اطاعت است.

وی افزود: اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در «جنگ غیرقانونی» آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

کد مطلب 6918579

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