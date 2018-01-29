به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، سید پندار توفیقی معاون ورزشی باشگاه استقلال در خصوص آخرین شرایط مهدی قائدی بعد از سانحه رانندگی توضیحاتی داد. وی که کنار خانواده قائدی حضور داشت در این رابطه گفت: عمل جراحی مهدی قائدی صبح روز دوشنبه انجام شد. او اکنون تحت نظر پزشکان و در مراقبت های بعد از عمل جراحی است.

وی افزود: باشگاه استقلال تصمیم دارد بعد از پایدار شدن شرایط این بازیکن، قائدی را برای ادامه روند درمانی به تهران منتقل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قائدی ساعت ۱:۳۰ بامداد شب گذشته به همراه دوستانش در بوشهر دچار سانحه رانندگی شد و به شدت مجروح گردید و در یکی از بیمارستان های بوشهر تحت عمل جراحی قرار گرفت.

