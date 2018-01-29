پیکر محسن سلیمانی به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی ایران در صربستان عصر روز یکشنبه ۸ بهمن ماه با حضور رئیس، معاونین، مدیران و کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جمعی از نویسندگان و علاقمندان به حوزه ادبیات و نشر کشور و خانواده آن مرحوم در بهشت زهرا (س) برگزار شد.

پیکر مرحوم محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان بعد از اقامه نماز میت توسط حجت‌الاسلام سیداحمد حسینی‌الست، باحزن و اندوه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

بر اساس همین گزارش، صبح روز گذشته مراسم گرامیداشت زنده‌یاد محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد اما با توجه به شرایط ایجاد شده جوی و بارش سنگین برف در تهران، مراسم تشییع و تدفین پیکر، به بعد از ظهر موکول شد.

یادآوری می‌شود، محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، روز دوشنبه ۲ بهمن‌ماه بر اثر ایست قلبی در محل مأموریت خود دار فانی را وداع گفت. وی حدود ۲ سال قبل مسئولیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان را به عهده داشت. سلیمانی ضمن اینکه سال‌ها کارشناس ارشد امور فرهنگ بین‌الملل در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده، چند سالی نیز نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان (لندن) و آمریکا (نیویورک) بود.

مرحوم سلیمانی در سال ۱۳۳۸ در تهران به دنیا آمد و در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‌التحصیل شد و در همین رشته مدرک دکتری گرفت. سلیمانی فعالیت در حوزه ادبیات را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد و در زمینه نقد ادبی، اصول داستان‌نویسی و مجموعه‌های داستانی، حدود ۱۰۰ اثر را تألیف و ترجمه کرد.

زنده‌یاد سلیمانی علاوه بر ترجمه و تألیف، در رادیو و تلویزیون نیز نویسندگی کرد و در حدود هفت سال در مطبوعات قلم زد. وی همچنین دبیری سرویس ادبیات و هنر در نشریات و روزنامه‌های مختلف از جمله همشهری را به عهده داشت. سلیمانی سردبیری فصلنامه‌های متعددی از جمله جنگ سوره‌ها را نیز به عهده داشته است. آن مرحوم پیش از این دو بار داور کتاب سال و یک بار هم داور جایزه ادبی جلال آل‌احمد و یک سال عضو هیأت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بوده است.