بازسازی ۳۰۰روستا در مناطق زلزله زده به سپاه محول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری ارائه عملکرد خدمات عمرانی، پزشکی و فرهنگی این سازمان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با بیان اینکه بازسازی ٣٠٠ روستا به سپاه پاسداران محول شده است، گفت: با محوریت بسیج سازندگی و با مشارکت سپاه های استانی ٣٢ گانه توزیع خدمات صورت می گیرد.

وی افزود: کار اسکان اضطراری شامل چادر، پتو، خوراک و خدمات بهداشتی و درمانی در ٢٨ آبان ماه توسط قرارگاه متمرکز خدمات رسانی بنام قرارگاه شهید جعفری انجام شد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) آمادگی دارد تا هر محدوده ای را که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین کند، کار بازسازی را انجام دهد، گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا کنون ٨٠٠٠ کانکس را ساخته و با انجام کار سکوسازی برای آنها، به مردم تحویل داده است. همچنین برابر تدابیر فرمانده کل سپاه، سپاه های استانی مسئول انتقال کمک های استانی خود بودند و رقابت خوبی هم در امداد رسانی به مردم بین سپاه های استانی برقرار شد.

فرمانده قرارگاه بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه، ادامه داد: هدایا و کمک های مردمی امروز همه دارای شناسنامه هستند، بعنوان مثال اگر از استان کرمان کانکسی به این مناطق ارسال شده است، مشخص است که امروز در کدام روستا قرار دارد به کدام خانواده اهدا شده است.

سردار فضلی با اشاره به وعده ٤٥ روزه سپاه برای اسکان موقت زلزله زدگان، گفت: در روز سی و هشتم از این وعده ٤٥ روزه توانستیم به این وعده عمل کنیم و بیش از ٥٨ هزار نفر را اسکان موقت دهیم که در این راستا ٨٣٠٠ کانکس توسط قرارگاه خاتم و ٥٠٤٦ کانکس از طریق کمک های مردمی تامین شد.

وی افزود: برای ساخت مسکن دائمی نیز اعلام آمادگی کرده ایم که تا به امروز فقط از طریق سازمان بهزیستی برای ساخت خانه های مددجویان بهزیستی داشتیم و فرآیند آن در بنیاد مسکن در حال طی شدن است اما سرعت آن کند است.

فرمانده قرارگاه بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه با بیان اینکه انتظار داریم فرآیند هماهنگی ها برای بازسازی و اسکان دائم این مناطق تسریع شود، خاطرنشان کرد: در بخش هایی بصورت خودجوش ساخت و ساز واحدها انجام شده است و انتظار ما این است که دولت نیز روند این کار را تسریع کند و باز هم آمادگی خود را برای این کار اعلام می کنیم.

سردار فضلی ادامه داد: بعنوان مثال جمع بسیار کثیری از مهندسین برای بررسی و برآورد کار سازندگی اعلام آمادگی کردند اما بخش های مسئول مانند دستگاه های دولتی، بنیاد مسکن و بخش های اجرایی نتوانستند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

وی در پایان و در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده از ظرفیت راهیان نور در خدمت رسانی به مناطق زلزله زده، گفت: زیرساخت های راهیان نور در استان های خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در طول ایام خدمت رسانی به این مناطق در اختیار قرارگاه خدمت رسانی قرار داشت.