امدادرسانی به ۱۰۰۰ مسافر گرفتار در جاده های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مثنی حیاتی دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش های اخیر و به دنبال آن گرفتار شدن مسافران در محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی گفت: در سه روز گذشته ۳۳ فقره عملیات شبانه روزی امداد و نجات در مسیرهای استان توسط این جمعیت انجام شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نتیجه اجرای این ماموریت ها و با تلاش نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی، عملیات امداد رسانی به بیش از یک هزار مسافر گرفتار در جاده های استان صورت گرفته است.

سرپرست امداد و نجات هلال احمر آذربایجان شرقی به اسکان ۱۲۰ نفر از مسافران ترکیه ای در ترمینال تبریز در یکی از همین عملیات ها نیز اشاره کرد و گفت: به منظور فراهم کردن شرایط مناسب اسکان بیش از ۵۰۰ تخته پتو میان این مسافران نیز توزیع شد.

حیاتی در پایان اظهار داشت: تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در جریان بارش های چند روز گذشته ۱۷۰ نفر از مسافران گرفتار در محورهای برفی استان را نیز در پایگاه های امداد جاده ای این جمعیت اسکان داده اند و این عملیات ها تا عادی شدن شرایط جوری همچنان ادامه خواهد داشت.