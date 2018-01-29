به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دهمین جشنواره منطقه‌ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» از پانزدهم تا هفدهم اردیبهشت‌ ماه ۹۷ با شرکت استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان و همدان در شهر سنندج برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ و هنر منطقه، ایجاد بستری تبلیغاتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، بازسازی و تقویت سینمای کوتاه و همچنین معرفی و شناسایی و کشف استعدادهای جوان در منطقه در سه بخش فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه برگزار می‌شود.

بخش فیلم این رویداد شامل ۲ بخش مسابقه و جنبی‌ است و حداکثر زمان فیلم‌ها در بخش مسابقه برای آثار داستانی، پویانمایی و تجربی ۲۵ دقیقه و برای آثار مستند ۴۰ دقیقه اعلام شده است.

بخش فیلمنامه به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه‌نویسی و با توجه به اهمیت فرهنگ بومی به عنوان زیر ساخت تولید فیلم در ۲ بخش آزاد و اقتباسی (اقتباس ادبی از متون کهن یا معاصر ایرانی) برگزار می‌شود. فیلمنامه‌های ارسالی باید بر مبنای زمان حداکثر ۲۵ دقیقه نوشته و نباید تولید شده باشند.

بخش عکس جشنواره نیز شامل ۲ بخش مجموعه عکس و تک‌عکس است. در این بخش به مفاهیم والای فرهنگی براساس باورها و ویژگی‌های فرهنگ بومی مناطق، ارایه اندیشه‌ای نو بر پایه پژوهشی جامع برای دستیابی به بیانی صریح و قدرتمند در ارایه یک اثر ناب پرداخته می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

شرکت همه‌ فیلمسازان، نهادها، سازمان‌های دولتی و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی آزاد و ثبت‌نام در جشنواره تنها از طریق اینترنت امکان‌پذیر است. درخواست‌کنندگان با مراجعه به سایت www.iycs.ir می‌توانند شرایط کامل شرکت در جشنواره را مطالعه و فرم تقاضا را تکمیل کنند و مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار ۲۰ اسفندماه سال‌جاری است.

دهمین جشنواره منطقه‌ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۹۷ توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سنندج برگزار می‌شود.