توضیحات معاون پزشکی باشگاه استقلال درباره قائدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین نوروزی در گفت‌وگو با سایت باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت مهدی قائدی گفت: ما با بیمارستانی که مهدی قائدی در آن بستری است در ارتباطیم. او ۷ صبح تحت عمل جراحی قرار گرفته و شرایطش به طور کامل تحت کنترل است.

نوروزی تاکید کرد: در صورتی که شرایط پروازی فراهم باشد، خودم بعد از ظهر راهی بوشهر می‌شوم تا از نزدیک شرایط قائدی را تحت نظر داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قائدی ساعت ۱:۳۰ بامداد شب گذشته به همراه دوستانش در بوشهر دچار سانحه رانندگی شد و به شدت آسیب دید و در یکی از بیمارستان های بوشهر تحت عمل جراحی قرار گرفت.