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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

توضیحات معاون پزشکی باشگاه استقلال درباره قائدی

توضیحات معاون پزشکی باشگاه استقلال درباره قائدی

معاونت پزشکی باشگاه استقلال درباره وضعیت مهدی قائدی مهاجم این تیم توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین نوروزی در گفت‌وگو با سایت باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت مهدی قائدی گفت: ما با بیمارستانی که مهدی قائدی در آن بستری است در ارتباطیم. او ۷ صبح تحت عمل جراحی قرار گرفته و شرایطش به طور کامل تحت کنترل است.

نوروزی تاکید کرد: در صورتی که شرایط پروازی فراهم باشد، خودم بعد از ظهر راهی بوشهر می‌شوم تا از نزدیک شرایط قائدی را تحت نظر داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قائدی ساعت ۱:۳۰ بامداد شب گذشته به همراه دوستانش در بوشهر دچار سانحه رانندگی شد و به شدت آسیب دید و در یکی از بیمارستان های بوشهر تحت عمل جراحی قرار گرفت. 

کد مطلب 4213432

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