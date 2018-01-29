کاهش ٥٠٠ تومانی قیمت مرغ در بازار/ شرایط جوی دلیل گرانی بود

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت مرغ روز گذشته به دلیل شرایط جوی افزایش یافته بود، گفت: دیروز نرخ این کالا در میدان بهمن تا ٧٢٠٠ تومان نیز رسیده بود که دلیل این امر این بارندگی و بسته شدن راه ها بود.

وی افزود: اما امروز قیمت حدود ٥٠٠ تومان کاهش یافته و هم اکنون نرخ این کالا در میدان بهمن ٦٦٠٠ تومان است همچنین در میادین قیمت مرغ ٦٧٤٠ تومان است.

یوسفی قیمت مرغ زنده را نیز ٤٩٠٠ تومان اعلام کرد.

وی درباره اینکه اتحادیه پرنده و ماهی قیمت امروز مرغ را در خرده فروشی ٨١٣٠ تومان اعلام کرده است، افزود: احتمالا این قیمت برای مرغ هایی است که روز گذشته آنها را ٧٢٠٠ تومان خریداری کرده اند؛ اما ملاک ما عمده فروشی میدان بهمن و میادین میوه و تره بار است که هم اکنون قیمت آنجا کاهش یافته است.