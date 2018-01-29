شاکر بازیکن تیم آبی پوشان ماندگار است نه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، صادق ورمزیار مدیر آکادمی باشگاه استقلال درباره خبر درگذشت احمدرضا شاکر بازیکن تیم جوانان آبی‌ها گفت: من نمی‌دانم خبر درگذشت این جوان صحیح است یا نه و اگر درست است که آرزوی صبر برای خانواده‌اش دارم و تسلیت می‌گویم ولی در کل باید بگویم در تیم‌های پایه استقلال، بازیکنی به نام احمدرضا شاکر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاکر بازیکن تیم جوانان آبی پوشان ماندگار بوده که قائدی را در بوشهر همراهی می کرده است.

مهدی قائدی به همراه دوستانش در اولین ساعات بامداد امروز دچار سانحه رانندگی شد و در اولین ساعات بامداد امروز در بیمارستان خلیج فارس تحت عمل جراحی قرار گرفت.