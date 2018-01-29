مرحوم سلیمانی یک فعال جدی در طنز فارسی و انگلیسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پل اسپراکمن مترجم و نویسنده آمریکایی با ابراز تأسف و تأثر فراوان از درگذشت محسن سلیمانی عنوان کرد که ایشان دوست خوب ادبیات فارسی و من بشخصه بود. من برای اولین بار آقای سلیمانی را در اواسط دهه ۱۹۹۰ دیدم؛ زمانی که او در هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل بود.

وی علاقه زیادی به ترجمه رمان درباره جنگ ایران و عراق (دفاع مقدس) داشت. او چند عنوان از این رمان‌ها را برای من فرستاد و پرسید که کدام یک از آن‌ها را می‌خواهم ترجمه کنم. این به اولین ترجمه انگلیسی از آثار حوزه هنری یعنی کتاب «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» تألیف احمد دهقان منجر شد که توسط انتشارات مزدا در کالیفرنیای آمریکا منتشر شد.

آقای سلیمانی همچنان پروژه ترجمه کتاب‌های حوزه هنری را ادامه می‌داد. در سفرهایی که من و همسرم به ایران داشتیم ایشان همیشه به گرمی از ما استقبال می‌کرد.

آقای سلیمانی یک فعال جدی در خصوص طنز فارسی و انگلیسی بود. ما اغلب درباره عدم ترجمه برخی از جوک‌ها در دو زبان صحبت می‌کردیم. دلم همیشه برای مکالمات و مکاتبات با ایشان تنگ خواهد شد.

پل اسپراکمن زادهٔ ۲۶ مهٔ ۱۹۴۷ در نیویورک است. وی دانشیار ادبیات و زبان فارسی در دانشگاه راتگرز ایالت نیوجرسی آمریکا و نایب‌رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در ایالات متحدهٔ آمریکا است که در سال ۱۹۸۱ دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده‌است. اسپراکمن به زبان‌های فارسی، عربی، لاتین، آلمانی، هندی، اردو، فرانسوی، ترکی و روسی مسلط است و از سال ۱۹۸۸ تاکنون در دانشگاه راتگرز درسِ «درآمدی بر آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم» را تدریس می‌کند و همچنین تدریس درس «زبان و ادبیات انگلیسی» در دانشگاه اصفهان در سال‌های ۱۹۷۵–۱۹۷۹ را در کارنامه دارد. وی علاوه بر این اسپراکمن مشاور دانشگاهی انجمن علامه اقبال راتگرز است.