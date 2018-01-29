تاکید معاون سیما بر انحصاری بودن حق پخش صدا و تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، در نشست مشترک مرتضی میرباقری معاون رییس سازمان در امور سیما و رییس دانشگاه صدا و سیما بر ایجاد زمینه های استفاده از ظرفیت های سیمای جمهوری اسلامی برای کارورزی، مهارت افزایی و انتقال تجربیات حرفه ای به دانشجویان دانشگاه تاکید شد.

میرباقری معاون سیما در این نشست تعامل حوزه های مختلف را نتیجه تفکر و گفتگوهای سازنده دانست و گفت: آشنایی با ظرفیت ها و توانایی های آموزشی در دانشگاه صدا وسیما از یک سو و شناخت نیازها و ماموریت های برنامه سازی از سوی دیگر راهکاری موثر در دستیابی به نتایج مطلوب است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز در رسانه ملی شخصی سکان امور را در دست دارد که در سه حوزه فنی، آموزش و تولید حضور داشته است و از ظرفیت ها و نیازهای این بخش ها آگاهی کامل دارد. مسلما همین نگاه سازمانی باعث هم افزایی بیشتر حوزه های مختلف شده است، به طوری که امروز دو حوزه تولید و آموزش برای رسیدن به تعاملی سازنده با یکدیگر رسیده اند.

معاون سیما مدیریت آنتن را از دغدغه های اصلی بدنه تولید دانست و خطاب به استادان دانشگاه افزود: شما به ظرفیت ها و توانایی های خود اشراف کامل دارید، ولی به خاطر داشته باشید تولید و پخش هزاران ساعت برنامه از ۱۸ شبکه تلویزیونی ماموریت اصلی ماست. برای رسیدن به نقاط مشترک ما نیازمند گفتگو در اتاق های فکر برای طرح مساله و رسیدن به نتیجه مطلوب هستیم.

وی با اشاره به انحصاری بودن پخش صدا و تصویر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی کشور، صدا و سیما تنها رسانه انحصاری صوتی و تصویری در کشور است. همین انحصار در پخش ما را موظف کرده تا بر اساس نیازهای نظام و الگوهای ایدئولوژیک و انقلابی آن تولید محتوا کنیم. بی تردید تولید محتوای متناسب با ماموریت نیازمند نیروی انسانی توانمند، تربیت شده و مجرب است و چه حوزه ای بهتر از دانشگاه که چنین نیرویی در اختیارمان قرار دهد.

میرباقری رسیدن به الگوی مناسب در جذب و تربیت نیروی برنامه ساز را از مهمترین بندهای تفاهمنامه مشترک میان معاونت سیما و دانشگاه صداوسیما دانست و از مدیران این معاونت و اساتید دانشگاه خواست در تالارهای گفتگو نتایج آن را عملیاتی کنند.

شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صداوسیما نیز با اشاره به حضور نیروهای خلاق و جوان تحصیل کرده در این دانشگاه گفت: تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص از ماموریت های اصلی مقام معظم رهبری به ریاست سازمان است، ماموریتی که برعهده دانشگاه صداوسیما گذاشته شده است.

وی تولید را خط مقدم سازمان دانست و اضافه کرد: تربیت نیروی انسانی مهمترین ماموریت دانشگاه برای خط مقدم تولید است. افرادی که آموزش می بینند تا در زمان مناسب برای ساخت برنامه آماده باشند.

اسفندیاری در پایان به کاستی های موجود در جذب فارغ التحصیلان دانشگاه اشاره کرد.

در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری های علمی، آموزشی و تولیدی معاونت سیما و دانشگاه صداو سیما امضا و بر اساس مفاد آن مقرر شد، معاونت سیما زمینه های بازآموزی در زمینه کارورزی، مهارت افزایی و انتقال تجربیات حرفه ای را برای دانشجویان دانشگاه صدا وسیما فراهم آورد.

شناسایی، تربیت و معرفی استعدادهای جدید در حوزه های گوناگون، همکاری در زمینه احیا و راه اندازی، توسعه و به روز رسانی رشته ها و گرایش های مورد نیاز، ترغیب و تشویق تولیدات دانشجویی از طریق پخش آثار فاخر در شبکه های تلویزیونی از دیگر مفاد این تفاهمنامه سه ساله است.